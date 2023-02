La periodista María Lama será reconocida este año como valedora de la Empanada de A Bandeira, el máximo título que concede la fiesta a personas con una brillante trayectoria en el mundo de la comunicación, artes, cultura, ciencia, deportes, política, etc. “Representa a todo ese talento que Galicia exporta al mundo y del que debemos estar muy orgullosos”, señala Andrés Seoane, presidente de la Asociación Cultural Amigos da Empanada, que reunió una vez más a su consello de valedores para aprobar la concesión.

La propia Lama desveló el reconocimiento en directo en Las mañanas Kiss, un programa de radio de ámbito nacional que presenta junto a Xavi Rodríguez. “Esto es real, no es ninguna broma y estoy contentísima y sorprendidísima porque no me esperaba ser galardonada con este título honorífico”, radiaba la locutora a los cientos de miles de oyentes de Kiss FM, emisora radiofónica con veinte años de vida. También detalló las obligaciones que adquieren los valedores, como la de comer empanada en Galicia al menos una vez al año. “Me parece poquísimo, tendría que ser una vez al mes por lo menos”, le replicó, entre risas, su compañero de micrófono.

María Lama (Vigo, 1980) tiene una amplia trayectoria en el mundo de la radio. Dio sus primeros pasos en la Cadena Ser, desde la que saltó a Los 40 Principales, copresentando el exitoso matinal Anda ya, al que volvió tras una temporada en Cadena Dial. En televisión, colaboró en Todo va bien, de Cuatro, y en Zapeando, de La Sexta.

Lama recibirá la distinción en una gala en el auditorio de A Bandeira el 8 de abril, coincidiendo con el Día Mundial de la Empanada. Se une a la nómina de la que forman parte, desde 2022, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y los periodistas Pepe Domingo Castaño y Fernando Ónega.