La maternidad en soltería se multiplica por diez en 25 años y supone ya el 40% de los nacimientos

La estigmatización de la mujer por tener un hijo sin estar casada fue muy común hasta no hace demasiado tiempo. Razones sociales o de índole de creencias religiosas están detrás de un fenómeno que cada vez es menos frecuente y así lo refrendan los datos oficiales. Durante el año 2021 nacieron en Galicia 14.787 bebés, de los que el 51% fueron alumbrados por mujeres no unidas legalmente. En las comarcas, el porcentaje todavía no llega a estos niveles a pesar de haberse multiplicado por diez en los últimos 25 años.

Si tomamos como referencia inicial el año 1996, no tan lejano, el promedio de madres solteras en los nueve municipios de Deza y Tabeirós-Montes se situaba en el 4% y ahora son el 40. Hace cinco lustros nacieron en el área un total de 509 niños y solo 24 de mujeres que no estaban casadas, mientras que los datos definitivos del ejercicio 2021 nos indican que la relación es de 370 y 164 respectivamente. Si establecemos una comparativa por ayuntamientos de la evolución de los nacimientos en función de la situación de sus progenitoras, los números salta a la vista. Hace 25 años solo seis de los 128 bebés registrados en Lalín habían nacido de una madre no casada y ahora son 52 de 118; es decir, estamos hablando ya del 44% del total. En Silleda el porcentaje se situaba en un 7,5% y pasa al 41 o, lo que es lo mismo, de los 53 nacimientos habidos en el último ejercicio del que constan estadísticas oficiales, 22 fueron de féminas sin pareja legal. En Vila de Cruces, al margen de un importante descenso de los nacimientos, la proporción de niños paridos por mujeres no casadas pasó del seis al 46 por ciento, con una docena de 26 casos respectivamente. Según los registros del Instituto Galego de Estatística (IGE) los 26 bebés nacidos en Rodeiro hace un cuarto de siglo eran de mujeres casadas y ahora solo ocho de los 18 totales. Lo mismo acontece en Agolada y Dozón. En el primer ayuntamiento se contabilizaron 21 nacimientos y cuatro en el segundo, todos de mujeres que estaban unidas legalmente a su pareja. En el término municipal agoladés nacieron durante el año 2021 una decena de niños, ocho de madres solteras, mientras que de en Dozón hubo tres nuevos vecinos, dos alumbrados por féminas que no estaban casadas. Los índices de soltería en la maternidad en A Estrada hace 25 años eran bastante semejantes a los que mostraba Lalín. Así las cosas, de 146 nacimientos, solo siete correspondían a mujeres sin pareja legal, dato que ahora se disparó hasta 41 de 103; en consecuencia, el 39% del total. En Forcarei la proporción pasó de solo un caso entre los 28 nacimientos a tres de diez. Y Cerdedo-Cotobade es el que muestra una evolución más semejante a la del conjunto de la comunidad autónoma. Si hace 25 años solo dos de 40 niños correspondían a mujeres que no estaban casadas, ahora las madres solteras suponen 17 de 29. Nacimientos en cinco lustros En el período que estamos analizando el número total de nacimientos por concello es el siguiente. Lalín (3.555), Silleda (1.586), Vila de Cruces (800), Rodeiro (384), Agolada (293), A Estrada (3.721), Forcarei (466), Cerdedo-Cotobade (804) y los 123 de Dozón suponen menos de cinco bebés por año. Más bodas con los 50 ya cumplidos El retraso en la edad de la maternidad en muchos casos está relacionado con la calma que se toman las parejas para casarse. Si a comienzos de siglo siete de cada diez mujeres que decidían unirse legalmente a su pareja tenían entre 20 y 29 años, ahora el promedio se ha incrementado una década y la mayoría de las féminas que se casa tiene entre 30 y 39 años. Algo semejante acontece con los hombres. Pero es más, los registros oficiales nos indican que durante 2021 no hubo ningún matrimonio entre menores de 20 años, cuando hace solo dos décadas el 5% de las mujeres estaba en esta franja de edad. Las bodas en edades más maduras también aumentan de una manera significativa y si a principios de siglo las formalizadas por hombres de más de 50 años solo suponían el 3% del total, ahora son el 19 por ciento y las de mujeres pasan de ser dos de cada cien al 11%. En el transcurso de 2021 se registraron en las comarcas 206 bodas, un repunte considerable respecto al primer año de la pandemia sanitaria. Pero es que además supone el balance más elevado del último lustro, pues en 2019 habían sido 172, mientras que dos años antes los balances se quedaron en 190 y 192 respectivamente.