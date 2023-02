El jardín olvidado de A Estrada

Es un buen momento para pasar revista al parque, porque está completamente vacío. No hay ningún niño haciendo cola en el tobogán; nadie esperando su turno para mecerse en el columpio o disputándose una plaza en el arenero. En poco tiempo llegará la hora de salir al recreo y será entonces cuando una malla metálica y una tela de sombreo separen el patio del colegio Figueiroa del único parque que posee una zona del casco urbano de A Estrada que no ha dejado de ganar población en los últimos años. No hace falta ser experto para reconocer que los vecinos tienen motivos de queja. Basta con acudir una tarde de sol para comprobar que este recinto hace años que se ha quedado pequeño, en especial si se tiene en cuenta que la población de Figueiroa de Arriba cuenta con numerosas familias que tienen en este parque el único lugar de ocio infantil en un radio muy amplio. Sin embargo, ya no se trata solo de una cuestión de dimensiones, sino de cuidado. La falta de mantenimiento lo convierte en el jardín olvidado.

Al parque de Figueiroa no solo acuden los niños que viven en esta parte de la villa. El colegio que está justo al lado acoge actividades extraescolares a las que acuden alumnos de otros centros, que también se detienen en este jardín a hacer una de las cosas más importantes que han de hacer los niños: jugar. “A lo mejor vienen con el niño mayor y esperan aquí con el pequeño; o vienen a Avances y dejan aquí a un hermano mientras el otro asiste a las sesiones...”, comentan madres y padres que acuden con frecuencia a estas instalaciones. “Aquí hay días, sobre todo cuando hace buen tiempo, en los que los niños chocan entre ellos; en los que esto parece un hormiguero”, subrayan. Una visual al conjunto, en especial si se hace desde la perspectiva de una madre o un padre, permite verificar que la optimización del espacio es más que cuestionable. La zona de juego es la mínima (una estructura con dos toboganes, otro tobogán menor, un balancín y dos columpios) y ocupa –a ojo de buen cubero– la mitad de la parcela. El resto es zona ajardinada, que no estaría mal para el juego de los pequeños, sino fuese porque está continuamente entorpecida por obstáculos que dificultan el movimiento y pueden generar situaciones de peligro. El pavimento conoció mejores tiempos. Mucho mejores. Está levantado en algunas zonas y se presta al tropezón. Los bancos bien podrían haber sido retranqueados, permitiendo ganar espacio de juego. Sin embargo, lo que ya no tiene explicación posible es que un tobogán lleve desde el mes de diciembre –según indicaron fuentes vecinales– precintado con un cordón policial porque se encuentra roto, sin que haya encontrado arreglo ni sustitución. Si ya eran pocos juegos, ahora uno menos. En el arenero hay como indeseables compañeros de juego una alcantarilla con más volumen del deseado cubierta por dos tablones que tienen pinta de haber formado parte del propio cierre de este espacio infantil, que se encuentra roto en varias zonas. Bocas de tubería en el suelo que sirven de escondite improvisado, columpios de cesta en el que cualquiera se pensaría dos veces meter a su bebé o residuos que no pintan nada en un espacio público forman parte de la estampa que ofrece este parque, en el que una pérgola hace tiempo que se ha ido de la manos y ahora su vegetación es más propia de un seto salvaje que de un elemento ornamental. “No es de recibo que los elementos de la zona de juego lleven meses precintados”, dijo el líder del PSOE local, Luis López, que recordó que el Concello anunció hace un año una inversión de 50.000 euros para este parque y que aun no se concretó. “Lamento que el alcalde continúe en la estrategia de ningunear a los vecinos de la A venida de Santiago. Demuestra una vez más que el modelo urbano del PP pasa únicamente por la Rúa Calvo Sotelo, todo lo demás no existe”, dijo López Bueno.