O alcalde de Lalín, José Crespo, inaugurou onte a primeira das xornadas Lalín Conecta do “Plan Talento Lalín” da Estratexia DUSI dirixidas ao sector agroalimentario. Un programa de xornadas que mostra durante dúas semanas exemplos de éxito no eido agroalimentario, remuda xeracional e transición tecnolóxica no sector agrícola e gandeiro. Crespo incidiu na importancia do sector agroalimentario no Concello de Lalín e na necesidade de mostrar exemplos de emprendemento de éxito para fomentar redes entre empresas e animar á mocidade a emprender no terreo rural.

Nesta xornada achegouse á biblioteca de Lalín público de centros educativos da cadea agroalimentaria, emprendedores, colectivos con dificultades de acceso ao emprendemento e mulleres en situación de especial vulnerabilidade. Catro foron os conferenciantes a nivel local, autonómico e nacional no sector agroalimentario que achegaron exemplos de emprendemento no sector gandeiro e agrícola, substitución xeracional no ámbito rexional e de distintas aplicacións de economía circular novedosas. Carmen Rodríguez, presidenta da Asociación Galega de Cooperativas Agrarias (Agaca), destacou na súa intervención “a importancia das ferramentas de conciliación para as persoas que traballan no rural” e a “necesidade de que o sector gandeiro se sinta orgulloso do noso gando”. Marta Castro-Pintos falou do mundo da viticultura e enoturismo desde a Adega Lagar de Pintos. Declarou que ela se ve como “unha retornada ao campo, pois xa foi de maior cando decidín volver”, comentou que hoxe en día no sector agroalimentario é prioritario “un acceso a internet e o emprego de redes sociais e plataformas dixitais de comercialización”. Carlos Brea, de cervexa Toupiña, cre que as melloras no sector agroalimentario deben vir da man de “saber diferenciarse a súa empresa é una das dúas empresas a nivel nacional que produce a cervexa con todos os ingredientes de produción propia”. Carlos destacou a importancia de aplicar a economía circular neste sector para poder acadar un residuo 0 que faga que sexa una empresa máis sostible”. Pecharon a xornada a concelleira Carmen Canda, e Alfonso Ribas, director da área de Innovación da Fundación Juana de Vega.