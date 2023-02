Jaime Pereira abandona Aerocámaras y apuesta por el sector de la venta online

Jaime Pereira Gil, socio fundador de la empresa Aerocámaras, ya no es su administrador. El emprendedor lalinense vendió el negocio de drones a un fondo de inversión en el mes de marzo de 2022. A pesar de ello, estuvo realizando el acompañamiento como director general hasta septiembre, mes en el que el fondo de inversión nombró a una persona procedente de Madrid en el consejo como nuevo director general. A partir de ahí, Pereira siguió apoyando a la firma hasta hace prácticamente un mes, que fue cuando se salió completamente de la gestión. “Sólo tengo una pequeña participación en la empresa”, asegura a FARO DE VIGO. Pereira reconoce, además, que “de temas operativos en la firma la verdad es que no puedo contar mucho porque no lo sé”, para dejar clara su desvinculación total con Aerocámaras.

La marcha del negocio de drones no ha supuesto dejar fuera de combate a Jaime Pereira, tal y como él mismo se apresura a destacar diciendo que “en próximos meses anunciaré la creación de una compañía de venta online, que estamos preparando. Es algo interesante que queremos poner en macha en el próximo trimestre y que tiene que ver con Lalín. De hecho, ya la tenemos constituida y en estos momentos estamos inmersos en la fase final para tenerla lista en unos tres meses”. La creación de la nueva compañía supone mantener la vinculación con Lalín de este empresario acostumbrado a hacer negocios en los cinco continentes. Inversiones Mientras toma cuerpo y forma el nuevo negocio de Pereira dentro del comercio electrónico, el empresario dezano ha puesto en marcha una nueva empresa denominada “Next Aviation”, dedicada a inversiones en Startup, y también ha emprendido una nueva aventura dentro de la inversión inmobiliaria. Fundada por Jaime Pereira Gil, Aerocámaras es un referente en la industria de los RPAS en España, líder en fabricación, formación y servicios con drones. La empresa, que ya está presente en España y Portugal, inició su proceso de expansión internacional a través de la adquisición de otras compañías del sector en EEUU e Hispanoamérica. Actualmente, trabaja en diferentes países de Europa, África y Sudamérica y tiene clientes como Repsol, Abertis, Acciona, Bayer o Gamesa. La última en sumarse a la firma fundada por Pereira ha sido la Xunta de Galicia, que apoyará a la empresa con una inversión comprometida hasta un máximo de 850.000 euros. Esta inversión se hace a través de Sodiga Galicia, entidad gestionada por parte de XesGalicia y dentro de las actuaciones del Plan estratégico del Polo Aeroespacial de Galicia.