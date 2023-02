Las inspecciones de la Xunta derivarán en sanción a Monbus, que persiste en modificar sus horarios

Ni para un lado, ni para el otro. La segunda expedición de la mañana de la línea de servicio público que une A Estrada con Santiago de Compostela tiene como horario oficial las 07.20 horas. La empresa concesionaria lo modificó hace unos días de manera unilateral, sin el permiso de la Xunta de Galicia y sin avisar siquiera a los viajeros habituales. Lo adelantó a las 06.55 horas, momento en el que partió de A Estrada toda la semana pasada, para descontento de los usuarios. Ayer, de nuevo sin que mediase aviso alguno, la firma Monbus varió de nuevo el horario del servicio o lo fijó para las 07.10, persistiendo en el incumplimiento del horario acordado. El Servizo de Mobilidade no ha asistido impasible a estos movimientos y, según confirmó en la tarde de ayer la consellería –y tal y como había avanzado– “inició inspecciones que derivarán en el inicio del expediente sancionador correspondiente a la empresa concesionaria”, indican desde la administración gallega.

Solo los usuarios que pasaron el fin de semana esperando si la empresa movía ficha por su cuenta pudieron coger ayer el autobús con normalidad. Y es que, después de varios días sin que la página web del operador mostrase los horarios del servicio A Estrada-Santiago, en la tarde del domingo aparecía fijada la salida para las 07.10 horas, 15 minutos antes que en las jornadas laborales precedentes y 10 minutos antes de su hora oficial de salida.

La situación derivó en que muchos viajeros llegasen ayer a las paradas antes de tiempo para no correr el riesgo de perder el medio de transporte que utilizan para llegar a sus trabajos o para asistir a clase en facultades o institutos compostelanos. Ajustándose al horario extraoficial de los últimos días –cuya adopción ya dejó en tierra a algún usuario por falta siquiera de aviso– buena parte de las personas que viajaron ayer a bordo de este segundo autobús del día estuvieron aguardando su salida durante un cuarto de hora.

Indignación

“Es un desprecio al usuario y un ninguneo a la administración”, coincidieron ayer algunos de los ciudadanos que toman este autobús a diario para cubrir el trayecto A Estrada-Santiago. Y es que, a raíz de sus quejas y el inicio de una campaña de recogida de firmas, la Xunta confirmó que había denegado el cambio de horario que la empresa le había solicitado.

FARO DE VIGO se puso en la mañana de ayer en contacto con la Consellería de Infraestrutras e Mobilidade en relación a esta conflictividad en el servicio de transporte público. Fue entonces cuando desde el departamento autonómico se confirmó la realización de inspecciones en los últimos días que derivarán en el referido expediente sancionador a la concesionaria de esta línea. “La Xunta, a través de la Dirección Xeral de Mobilidade, viene de urgir a la empresa el cumplimiento de los horarios aprobados y autorizados, advirtiéndole de que lo contrario lleva aparejadas sanciones”, expusieron desde este departamento.

De igual modo, en vista de que ayer la empresa adoptó un nuevo horario para esta segunda expedición A Estrada-Santiago y que lo incluyó en su página web, desde la consellería se aclaró que “no se autorizó ningún cambio de horario en esa línea y, por tanto, siguen en vigor los horarios previos al mes de febrero”. De este modo, el horario oficial para este desplazamiento continúa siendo el de las 07.20 horas y, cualquier variación, podría derivar en la correspondiente aplicación del régimen sancionador por parte de la administración que resolvió la concesión a esta empresa.

Los usuarios tampoco han querido permanecer pasivos ante lo que consideraron un “atropello” por parte de este operador de servicio público y emprendieron hace días una recogida de firmas para solicitar a la ciudadanía que los apoye en el mantenimiento de las condiciones de un servicio que puede precisar cualquier persona en cualquier momento.

Consideran los viajeros que la concesionaria no actuó correctamente con ellos, ya que no fueron informados en ningún momento de los cambios en el servicio ni, hasta ahora, había siquiera disponibles los horarios en la página web de la empresa, figurando en los de entidades públicas como el Concello de A Estrada los que todavía están en vigor pero no están siendo respetados. Los afectados no descartan nuevas acciones de movilización, entre otras el recurso al Parlamento o al Valedor do Pobo.