Unidade por Rodeiro traslada al gobierno municipal que “mientras no tengamos los informes económicos elaborados por Intervención no acudiremos a ninguna comisión”. Además, la formación de Alberte Lamazares también explica que “tampoco interpondremos ningún tipo de recurso para que estas se celebren, como tampoco hicimos con la anterior”. Unidade considera que “la incompetencia no se suple con mentiras” en el Concello.