La presidenta de la Diputación provincial, Carmela Silva, visito la capital dezana para presentar su apoyo a candidata socialista lalinense, Alba Forno, y presentar el modelo de villa “del Lalín de la gente”. El debate, celebrado anteayer por la noche en el Café Camilo, estuvo moderado por el eurodiputado Nicolás González Casares.

Forno destacó que para los socialistas “el modelo de villa es un concepto muy amplio que no se centra sólo en cemento o en las urbanizaciones, sino que abarca conceptos como la sostenibilidad, conectividad, bienestar, dinamización o transparencia. Nuestro concepto es antagónico al del PP, que no tiene proyecto para que Lalín crezca y avance con los tiempos”, dijo e indicó que con el PP los vehículos volvieron a estar en el centro de la villa y las personas pasaron a un segundo plano. Considera que el objetivo no es marginar los coches, pero creando y señalizando las áreas de aparcamiento y dejando espacios abiertos para las personas se dinamizaría el comercio y se haría una villa más atractiva para transitar por ella. Apostó por un modelo “amable, cómodo, accesible y con conectividad entre el rural y el urbano. Seremos ambiciosos, pero sin poner en riesgo a sostenibilidad económica de nuestro municipio; sin pufos ni deudas”., dijo, y reivindicó la labor del cuatripartito en humanizaciones como puede ser el área de Lalín de Arriba; o un servicio de conciliación, “que casi se puede decir que Nicolás González Casares fue el padre de la iniciativa; u otros proyectos como el Cinto Verde, que conectan las zonas del entorno de Lalín y que tanto criticó el gobierno y ahora le está dando continuidad”, expuso.

Ante el proyecto de la Gran Plaza, su apuesta pasa por una remodelación, que abarque la calle Z, “cohesionando la zona, pero sin barrer con la historia de Lalín, tirando edificios emblemáticos para hacer una plaza de 9.000 metros, que es lo que mide la Plaza Mayor de Madrid”. Ante esto, Silva apuntó que este tipo de proyectos “no se pueden poner en marcha tres meses antes de las elecciones. Los vecinos son inteligentes y esa política de anuncios antes de las elecciones ya no funciona”

Forno señaló que Lalín evolucionó hacia atrás nos últimos cuatro años, volviendo los ciudadanos de primera y de segunda, la falta de transparencia y de participación ciudadana, la deuda y las “compras desmesuradas, sin proyectos y pareciendo una inmobiliaria”. Ante esto, la candidata socialista ofrece un modelo que cohesione, que sea sostenible, transparente, pensado para las personas y en su bienestar social, en orden con el entorno; “en definitiva, un Lalín para la gente y de la gente.

“Creo en la inteligencia de las mujeres para liderar, mucho más en las áreas rurales porque es donde jugaron un papel destacado” indicó y añadió que “es relevante que una mujer como Alba se atreva a liderar un proyecto transformador y que mejore la vida de la gente. Sabe lo que quiere, ama su pueblo y sabe escuchar, algo fundamental para gobernar, porque una villa no se construye desde un despacho y dándole las espaldas a los vecinos, destacó la presidenta de Forno.