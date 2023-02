O goberno de Xuntos polo Noso Concello reúnese hoxe (19.00 horas) coa veciñanza de Toiriz, no local social, e mañá (11.30 horas) coa de Oirós, tamén no local social da parroquia. O executivo explicará os traballos realizados e os proxectos para cada unha das zonas. Escoitará, tamén, as propostas dos asistentes.