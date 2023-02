Son horas en las que socializar es misión imposible. Todavía es de noche y el recuerdo del calor de las mantas aun no se ha borrado. Si llueve, apetece más regresar corriendo a la cama en busca de cobijo. Si hace frío, se añora más el hogar. Es lógico que durante meses hayan viajado juntos casi sin verse. Se subían al autobús en A Estrada en distintas paradas, calculando el tiempo que le llevaría llegar a recogerlos al autocar de las 07.20 horas, la que –al menos oficialmente– es la segunda expedición del día para la línea que comunica la capital estradense con Santiago de Compostela. Sus rostros se esconden detrás de las mascarillas y sus voces están a esas horas todavía en off. Unos llevan la mochila al hombro o la carpeta bajo el brazo; otros van pensando en cómo organizar el trabajo que les espera. Sin embargo, desde hace unos días el deseo de movilizarse contra lo que consideran injusto los ha unido. Los que madrugan, ya no viajan solos.

El día después de que la Xunta confirmase que no autorizó a la concesionaria de esta línea –la empresa Monbus– el adelanto de esta conexión con Santiago a las 06.55 horas, este operador del servicio de transporte público volvió a fijar la salida de A Estrada en el horario que –en base a las explicaciones ofrecidas por el Servizo de Mobilidade y los propios usuarios– decidió marcar de manera unilateral. Estos viajeros ya se curaron de espanto estos días, y no tuvieron más remedio que buscarse alternativas para el trayecto o pegarse un madrugón todavía mayor, viéndose condenados a estar “tirados” en Santiago 25 minutos antes de lo previsto. Vale que siempre existe la alternativa de tomar un café, pero ni es gratuita ni se concibe como una ventaja a estas horas de la mañana, se mire por donde se mire. Hora y cuarto antes de clase La situación se vuelve especialmente complicada para quienes no tienen otra forma de trasladarse hasta Santiago que el autobús porque han de asistir a la primera clase de la mañana en la facultad o en varios institutos compostelanos. Algunos de estos alumnos se ven en la ciudad del Apóstol hora y cuarto antes de que les toque ocupar sus asientos en el aula. De las 06.55 a las 07.20 no hay más que 25 minutos de diferencia, pero eso son palabras mayores para cuando se viaja a estas horas de la mañana. Además, el anticipo de esta expedición es difícil de justificar cuando hay otro autobús que sale de A Estrada –el primero del día– en dirección a Santiago 15 minutos antes (06.40). La otra alternativa, viajar en el de las 08.10, no es viable para que estudiantes y trabajadores estén en sus puestos a su hora. Esta Redacción volvió a intentar contactar ayer con Monbus después de que la Xunta anunciase su intención de emprender inspecciones para verificar que se atiene a su negativa de variar el horario aprobado. Desde la consellería se puso el acento en que la resolución de Mobilidade ha de acatarse “sin excepción”, aun cuando ayer los usuarios garantizan que viajaron con el horario cambiado por la empresa. La administración gallega activó un protocolo específico de seguimiento enviando supervisores y comprobando los registros. Los viajeros de esta expedición aseguran que la empresa no les ha informado de cómo será el servicio el próximo lunes, ni siquiera a través de un cartel.