“Los hombres son más reacios que las mujeres a la revisión”

La delegación de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) de Lalín organizó ayer un acto público delante del Concello con motivo del Día Mundial contra el Cáncer. El evento contó con la presencia del alcalde José Crespo y media docena de ediles de su equipo de gobierno, que arroparon a Inés Pérez Mindeguía, delegada de AECC en la capital dezana.

–Según las previsiones, en 2030 en la provincia una de cada tres mujeres y uno de cada dos hombres tendrán cáncer. Asusta.

–Desde luego. Es una circunstancia que se podría evitar si los gobiernos invirtieran más en investigación y se hicieran más cosas a favor en la lucha contra el cáncer. Hoy en día nuestra asociación está haciendo todo lo posible para intentar sacar ensayos nuevos. De todas formas, repito que lo que falta es financiación y gracias a los socios, a los voluntarios y a las galas solidarias nos permiten poder ayudar e investigar más sobre el tema.

–Con los hábitos de vida actuales, ¿el cáncer es una enfermedad mucho más contemporánea?

–Personalmente pienso que sí. El cáncer es una enfermedad mucho más actual que antes. Hace años había casos pero ahora hemos llegado a cifras muy preocupantes. Yo hablo por mi misma: No me lo esperaba, aunque tenía antecedentes en mi propia familia, pero no fueron de mama, sino de colon. Yo nunca pensé en tener un cáncer de mama y me tocó con 41 años. También conozco el caso de amigas y de gente muy joven que lo padeció. Por suerte yo estoy aquí hablando contigo pero algunas se quedaron por el camino y por eso quiero ayudar y luchar para que se invierta más en investigación y no se quede en el olvido como la simple enfermedad tratada a base de quimioterapia. Hay que investigar mucho y ayudar en esta lucha.

–¿Están los vecinos de Lalín concienciados con este problema?

–A ver, aquí ahora empezamos a concienciarnos más. Desde que se están haciendo las campañas informativas llevadas a cabo por la Asociación Española Contra el Cáncer y en las farmacias, donde también hay folletos informativos, así como la actividad informativa que llevo a cabo en el Lalín Arena los martes de once a una, parece que la gente se está concienciado un poco más. De todas formas, hace cuatro o cinco años era fácil encontrarte con gente en Lalín que pensaban que a ellos no les iba a pasar. Al final, nunca se sabe.

–¿La prevención sigue siendo fundamental en este asunto?–

Hoy en día, prácticamente todos tenemos algún amigo o familiar o alguien cercano que sepamos que está enfermo. Pero, bueno, sí que veo aquí en Lalín bastante más progreso en ese aspecto. Hacía mucha falta que existiera una delegación de la asociación en Lalín, y fue una cosa que a mi me importó mucho desde un principio y poco a poco se van consiguiendo cosas. Lo más importante es concienciar a la gente de que la prevención es lo más importante y hacerse las revisiones. Decir que no vas al médico por tener miedo es un error porque es necesario hacer revisiones. Las mujeres tampoco debemos olvidarnos de las palpaciones por si aparece algún bulto sospechoso. En la asociación también enseñamos a realizarlos de forma correcta. Lo dicho, hay que prevenir.

–¿Existen distinciones de sexos a la hora de ser precavidos?

–En principio las mujeres suelen ser más precavidas. Los hombres sois un poco más reacios a esas cosas, como lo de ir a los médicos. En estos momentos, que hay un alto porcentaje de cáncer de colon, puedes obtener con una simple muestra un resultado preventivo y, además, no es doloroso ni nada parecido. Aún así, tengo que reconocer que a los hombres les cuesta mucho más hacerse unas revisiones que hechas a tiempo resultan muy valiosas tanto a la hora del diagnóstico como en lo que al tratamiento adecuado se refiere.

–¿Qué balance hace del primer año del punto de atención al público en el municipio lalinense?

–Muy bueno. Hemos llevado a cabo un total de 129 intervenciones, de las cuales 69 se corresponden con atención psicológica, 59 con el departamento de trabajo social, préstamo de material ortoprotésico, ayudas económicas, reparto de alimentos e inserción laboral, así como una de atención en el Hospital do Meixoeiro. El espacio del Arena está atendido por una voluntaria y tenemos el teléfono de contacto gratuito 900 100 036.