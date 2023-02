O programa educativo Inicación segura á pegada dixital e ás redes sociais autoriza un obradoiro para o estudantado de terceiro da ESO do instituto Aller Ulloa e outro para o mesmo curso do CPR Plurilingüe Nuestra Señora de Lourdes. Outra aula será para cuarto de Secundaria do IES Número 1, tamén da Estrada. Completan o lista segundo da ESO do IES de Cotobade e terceiro de Secundaria do instituto Marco do Camballón.