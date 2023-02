Sabucedo acollerá o día 29 de abril un evento que nace co nome de Encontro Burla Verde, recollendo desta maneira o legado da Plataforma contra a Burla Negra, unha ferramenta de protesta dende o sector cultural que naceu no ano 2003 despois da catástrofe do Prestige.

Nesta ocasión, a mobilización parte dun obxectivo diferente, o novo modelo de xestión enerxético e a implantación dun gran número de parque eólicos no territorio galego. “Xuntarémonos nun grande encontro nacional en Sabucedo contra esta gran burla verde, contra a estafa da transición enerxética, contra a depredación dos nosos montes e ríos, pola defensa da terra e da vida. Unha xuntanza de convivio, loita e festexo á que estades todas convidadas”, manifestan nun comunicado. Para montar un posto informativo coa túa asociación, colectivo ou plataforma no mail: encontroburlaverde@gmail.com.