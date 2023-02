Por un mundo con más Amicos

Se presentan como “personas que apoyan a personas”. Juntas, conforman una asociación sin ánimo de lucro que tiene entre sus principales finalidades trabajar para prestar ayuda a gente con discapacidad. Tienen su casa en la comarca del Barbanza, pero su intención es hacer hogar allí donde su labor sea necesaria. El colectivo Amicos echó a andar en el año 2000, empujado por un grupo de padres y madres movidos por la necesidad de crear un centro que atendiese de forma profesional las necesidades de sus hijos e hijas, con graves discapacidades intelectuales. En 2004 abrieron un centro de día y, solo tres años después, un centro ocupacional desde el que luchan por la inserción sociolaboral. Su lema: la inclusión como motor de cambio. Desde hace algo más de año y medio Amicos tiene presencia cada semana en A Estrada, Lalín y Silleda, desde donde se presta orientación y formación a municipios limítrofes. En el último año, la asociación atendió a 129 personas con discapacidad en las comarcas de Deza y Tabeirós-Terra de Montes, abriendo las puertas del mundo laboral para 40 de ellas. Está claro que el mundo necesita más Amicos.

En todos estos años de trayectoria, Amicos ha crecido mucho. Tiene presencia desde A Coruña hasta Baiona, si bien su intención es continuar expandiéndose y dándose a conocer para continuar cumpliendo con sus objetivos fundacionales. A su centro de Boiro acuden cada día 120 personas y otras 40 residen en el Fogar Amicos los 365 días del año. Desde que comenzó su andadura, la asociación ha querido ligar su apuesta por la integración y el cambio a fines medioambientales. Al final, se trata de trabajar por un mundo mejor. “Si empleas a una persona con discapacidad intelectual es un cambio desde el minuto cero”, señala el coordinador de orientación laboral de la asociación, Keltoi Cameán. El estradense Pablo Penide se encarga en la zona de realizar las labores de orientación e intermediación laboral, conectando a empresas y personas que buscan en un puesto de trabajo una doble oportunidad: incorporación al mundo laboral e integración social.

Uno de los propósitos de Amicos es que las personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social pasen de tener un rol pasivo a presentarse a la sociedad con un rol activo. Es por ello que en algunas de sus actividades se fomenta que estas personas se conviertan en líderes. De este modo, Amicos está trabajando en la formación de estos ciudadanos para que se conviertan en guías de los objetivos de desarrollo sostenible, intentando que estas personas acudan a los colegios a informar a los niños. Y es que, esta asociación defiende que “la inclusión está en la calle”, no entre las paredes de un centro.

Cameán comparte una experiencia que vivió este mismo verano en las Cíes. Javi, una de las personas que encontraron trabajo durante tres meses, se despidió del siguiente modo: “Es la primera vez en mi vida que nadie me trató mal ni me miró mal”. Al coordinador de Amicos le costó sobreponerse a una confesión tan impactante. Pero es que, sencillamente, Javi “se sentía uno mas”. Cogía todos los días el barco para ir a trabajar, explicando a los visitantes a las Illas Atlánticas que tenían que llevar la mascarilla puesta en la embarcación y que debían cuidar la isla a su llegada, sin desechar esta protección contra el COVID en cualquier lugar. “Es raro que estas personas tengan un círculo de amigos. Pasan de no estar en la lista, a ser uno más”, expone Pablo Penide.

En A Estrada, esta asociación lleva trabajando desde 2021, centrada en el ámbito de favorecer la inserción laboral a personas con discapacidad. El colectivo realizó ya dos formaciones presenciales, caso de un curso de carretilla elevadora y otro de manipulador de alimentos. Penide indica que se trabajan habilidades prelaborales con los usuarios del servicio, ahondando en cuestiones que podrían pasárseles por alto aun cuando para otros formen parte de una rutina laboral normal, desde la importancia de llegar al puesto cinco minutos antes hasta acudir al trabajo bien aseado, por ejemplo.

Amicos está realizando en la zona una importante labor de intermediación con las empresas, sirviendo de enlace para la contratación de estos trabajadores. En el municipio estradense atendió a 56 personas desde que comenzó a extender en él su proyecto. Hasta la fecha consiguió la inserción laboral de 18. En A Estrada, un convenio con el Concello permite a Amicos contar con un espacio en el vivero municipal de empresas.En Silleda se les brinda espacio en el consistorio y en Lalín, en la sede de la Asociación Comarcal de Empresarios (AED).