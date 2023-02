El alcalde de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, exigió ayer al delegado del Gobierno en Galicia, José Manuel Miñones Conde, que aclare si el Ministerio de Política Territorial va a actuar en toda la N-541 o “va a dedicar solo cuatro millones de euros a obras de conservación del Concello de Forcarei como vendeta política contra los siete alcaldes que firmaron en enero el pacto de Pedre”.

El dirigente local consideró el anuncio realizado este miércoles por el Gobierno “una burla a los vecinos” de todos los ayuntamientos por los que pasa esta carretera nacional. “¿Es un castigo político por firmar el pacto de Pedre? ¿Están utilizando el Gobierno para hacer una vendeta política contra estos concellos? Nos parece muy sospechoso que solo anuncien mejoras en Forcarei, cuando es el único concello de todos por los que pasa la carretera nacional que no suscribió el pacto”, apuntó Cubela. “¿No decía Verónica Pichel que el tramo de su concello no estaba tan mal y por eso no suscribía las peticiones?”, cuestionó el dirigente de Cerdedo-Cotobade, recordando la ausencia de la alcaldesa de Forcarei al acto en el que los demás concellos por los que pasa esta nacional suscribieron el Pacto de Pedre.

“Nos alegramos de que se actúe en Forcarei, pero las necesidades de la N-541 van mucho más allá. No se trata de tener una solución partidista para un concello determinado, sino que se trata de una reforma integral para toda la N-541”, subrayó Cubela. Sus declaraciones llegan después de que el Gobierno anunciase en Forcarei que actuará en un tramo de 17 kilómetros, entre los puntos kilométricos 51 y 68. Ello supone que las obras de mejora del firme se desarrollen al paso de la N-541 atravesando todo el municipio forcaricense y concluyan en Cerdedo. Es decir, arrancaría la mejora en Soutelo de Montes y terminaría un kilómetro después de donde se produjo el trágico accidente de autobús –a la altura de la parroquia de Pedre– el pasado 24 de diciembre. “¿Qué mensaje lanza el señor Miñones? ¿Se premia a Forcarei por no suscribir el Pacto de Pedre? ¿Los vecinos del resto de los concellos merecen una menor seguridad vial por el color político de sus gobiernos municipales?”, se preguntó Jorge Cubela, que volvió a recordar que lo que se pide para la N-541 es una reforma integral porque “es una carretera insegura, con un estado de conservación preocupante y que necesita una intervención urgente en todo su tramo”.

Por su parte, el PSOE de Cerdedo-Cotobade quiso valorar “muy positivamente” el anuncio del Gobierno y lo interpretó como “una gran mejora para nuestro concello”. “Esta es la diferencia entre una alcaldesa, Verónica Pichel, que hace gestión política y se mueve para mejorar la seguridad vial de sus vecinas y nuestro alcalde”, sostienen. Dicen que el compromiso de Miñones responde a la demanda planteada en su día por la regidora socialista.