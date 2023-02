Los miércoles al sol

¡Por fin ha llegado y qué falta hacía! Lorenzo, como algunos llaman al sol, ha empezado a dejarse ver esta semana, después de lo que parecieron meses de lluvia incesante. Sus rayos vertían ayer luz y calor, dentro de lo que permiten las temperaturas propias de la época, a lo largo y ancho del casco urbano de A Estrada, dejando una mañana perfecta para disfrutar del mercado semanal de los miércoles.

La peatonal Calvo Sotelo ya vibraba con ambiente, pero a medida que uno se acercaba a la zona de la Praza da Feira, podían verse numerosos grupos de personas paseando entre los puestos, mientras se escuchaban de fondo los habituales cánticos de los “feireantes” y el olor a churros recién hechos impregnaba el lugar. Entre los paseantes se encontraban dos mujeres que si bien no suelen frecuentar la feria, ayer “nos animamos a venir porque hacía buen tiempo”, comentaba Silvia Taboada, una de ellas. La joven añadió que “ya hacía falta, casi que necesitábamos el poder salir a la calle a dar una vuelta”.

Ellas no fueron las únicas, Marta Astorga también aprovechó la tregua de la lluvia para disfrutar de una mañana al aire libre con los “peques”. La vecina de A Estrada confesaba que “el sol animó a salir, aunque el frío no nos abandonó. Ya hay ganas de que llegue la primavera y poder disfrutar del calorcito”. Asimismo, Astorga bromeaba diciendo que “se nota que hay más gente de lo habitual, aunque tengo que admitir que esta temporada no he salido mucho” mientas aludía al pequeño que mantenía entre los brazos para que no saliese disparado a explorar el mundo.

Si algo tienen los días soleados es que animan a cualquiera, independientemente de la edad. Prueba de ello era un grupo de tres mujeres en un banco de la Praza, descansando y absorbiendo la vitamina D después de realizar unas compras, eran María Concepción Bermejo y María del Carmen y Rosario Raposo. Las tres afirmaban ser asiduas del mercado de los miércoles, “aunque llueva”, respondían al unísono. Pero no dudaron en aclarar que “teníamos muchas ganas de que llegase el buen tiempo”. Como es costumbre para ellas, las hermanas Raposo se quedaban a comer el pulpo, que “sienta mucho mejor” si la meteorología acompaña.

Por otra parte, la Praza da Feira no era la única parte de la villa que se nutría del ánimo de los estradenses gracias a la jornada de sol invernal, pues las terrazas de la hostelería del centro también dispusieron de cierta popularidad a lo largo de la mañana. Eso sí, aquellas a las que los rayos pegaban de frente, porque como bien apuntaba Astorga, el frío todavía se resiste a irse, y a la sombra en exterior la temperatura no era tan agradable.

En concreto, en una mesa del Malo Será, frente a la Casa das Letras, disfrutaban de un café Irma Quinteiro, Mª Carmen Durán y Ramona Almón. Este grupo señalaba que “siempre nos reunimos para tomar algo” e Irma puntualizaba que “somos jubiladas”, pero admitían que “hoy estamos fuera porque hace sol, sino teníamos que estar dentro”. Quinteiro, de hecho, señalaba que “estábamos de lluvia hasta la garganta, y de frío. A ver si empieza pronto a mejorar”. Y las tres coincidían en que e cielo despejado tenía un reflejo claro en el número de viandantes por las calles.