El alcalde de Lalín, José Crespo, aspirará a revalidar el puesto el próximo 28 de mayo y alcanzar la que sería su octava mayoría absoluta. El veterano político de Xaxán despejó ayer las dudas que él mismo había sembrado acerca de si encabezaría de nuevo la lista del PP y lo hizo arropado por el conselleiro y responsable comarcal del partido, Román Rodríguez, así como por el jefe provincial, Luis López.

Crespo confesó que los primeros tiempos de la pandemia sanitaria fueron especialmente duros para él, frustrado por unos acontecimientos inéditos que entorpecieron la gestión municipal. “Admito que estuve preocupado y ante esa impotencia no sabía qué hacer; había que disponer de dinero para fines no previstos, y a todo el trabajo no se le veía provecho, menos mal que con el paso del tiempo todo se fue enderezando”, dijo. Ya con los tiempos más complicados de la pandemia despejados, Crespo, dijo, recargó sus pilas observando como paulatinamente se iban materializando proyectos de calado. Su gestión fructificaba, además, con unos presupuestos de la Xunta “que se volcaban con Lalín” o el respaldo que sus propuestas tenían en Diputación o Unión Europea. “Fue entonces cuando lanzamos aquel lema de Así, si, señaló en su comparecencia en la sede del PP de Matemático Rodríguez.

En pleno proceso de meditación, indicó, también pesó lo que podía suponer para su grupo municipal y para la agrupación local que se echase a un lado, después del apoyo y colaboración mostrado por todos no solo en este mandato. “Me siento muy arropado por ellos”, añadió, al tiempo que aseguró que sus concejales nunca cuestionaron su liderazgo.

Crespo aseguró que sentirse apoyado por la cúpula de su partido es otro acicate más, y se refirió al “buen entendimiento” que tiene con su presidente autonómico, Alfonso Rueda, o a la “excelente relación” con el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo. “Tengo ilusión, ganas y un grupo con proyecto. Estoy convencido de que puedo ofrecer algo más a mi pueblo”, proclamó. En un triunfalismo más comedido, invitó a las bases emplear mensajes cargados de pedagogía y explicar a los ciudadanos tanto aquellos proyectos que salieron adelante como lo que quedaron por el camino o acumulan demora, pues la gente sí entenderá estos razonamientos.

A ganar y no a empatar

“Nosotros vamos a ganar, no a empatar y tenemos que poner en valor el trabajo de estos cuatro años”, apuntó, convencido de que volverá a ganar la elecciones. En una comparecencia sin alusiones a la oposición y siempre defendiendo que el PP sí tiene un proyecto meridiano, indicó que en breve se abre un período de precampaña “ilusionante” a la que llega como un opositor que domina el temario y por tanto confía en alcanzar el objetivo de la Alcaldía, acompañado de un grupo “que hizo los deberes”.

Elogios de dos de sus “hijos políticos”

José Crespo estuvo arropado por un nutrido grupo de ediles y miembros de su ejecutiva, pero también por dos pesos pesados del PP a nivel autonómico: Román Rodríguez y Luis López. Ambos presumieron de su condición de “hijos políticos” del alcalde, a quien lanzaron múltiples elogios. “Todos lo deseábamos”, manifestó Rodríguez, quien centralizó en cinco puntos las cualidades de Crespo. Defendió sus aptitudes para generar estabilidad y capacidad de gobernar frente a lo acontecido con el cuatriparito en Lalín o ahora en el Gobierno central. Destacó su “fiabilidad” y su capacidad para “trabajar en equipo”, recordando el conselleiro que su estreno en política se produjo en 1999 de la mano de Crespo. “Ilusión” y “visión estratégica” fueron otros méritos que le atribuyó a un político que, dijo, “creó escuela” y hace mucho tiempo fue capaz de impulsar proyectos de calado como la Rolda Leste, el consistorio o la urbanización de O Regueiriño. “Siempre optó por ser alcalde de Lalín, que podría ser perfectamente su tercer apellido”, proclamó Román Rodríguez. Luis López dijo que Crespo es una apuesta segura para ganar las elecciones y será el elegido para formar un “gobierno fuerte” frente los “efectos nefastos del multipartidismo”. “No te queríamos perder porque eres una persona llena de experiencia y de sobrada capacidad de gestión”. López también echó la vista atrás y recordó sus visitas al viejo consistorio en las que Crespo lo trataba de convencer para dar el salto a la política en Rodeiro. Mención aparte merece el comentario de López sobre el libro de Crespo, en la campaña de 2007, en el que reflexionaba sobre el modelo que ansiaba para el Lalín del año 2025. En este sentido aseguró que alcanzará ese año otra vez como alcalde para seguir transformando el municipio como lleva haciendo desde que llegó a la Alcaldía hace casi 33 años.