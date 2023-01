La Federación de Atención á Cidadanía da Unión Sindical Obreira en Galicia (FAC-USO) formalizó un recurso judicial contra la propuesta de la Oferta de Empleo Público de Estabilización del Empleo Temporal (OEPEET) del Concello de Lalín. La cental explica que la oferta de empleo fue corregida posteriormente, modificando alguna plaza por otra de nueva creación, incumpliendo ser una “plaza de naturaleza estructural que estuviera ocupada, de forma temporal e ininterrumpidamente, por lo menos, en los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2020.

“Denunciamos que no era posible estabilizar esas plazas, ni tampoco valorar la experiencia laboral previa, por tratarse de servicios de diferente categoría a los prestados, por lo que esas plazas de nueva creación deberían incluirse en la oferta común, por lo que recurrimos en reposición al aprovechar la estabilización para funcionarizar varias plazas y hacer una promoción interna encubierta”, afirma. Al no obtener resolución expresa, ni respuesta para ser convocados a las próximas mesas generales de negociación o copia de los informes de Secretaría e Intervención, recuerda, el sindicato ya había tomado la decisión de acudir a la Fiscalía.

Reunión el pasado viernes

Ahora, el pasado viernes, coincidiendo con el pleno, un representante de la central mantuvo una reunión con una nutrida representación de trabajadores afectados, rematando el encuentro con la degustación de un cocido.

Desde FAC-USO se reiteraba ayer su amenaza de emprender todas las acciones legales oportunas con el objeto de defender los derechos legítimos de nuestros afiliados que se vieron vulnerados, lo que implica el ejercicio de todo tipo de recursos, denuncias, querellas, etc.

Pedrosa recrimina a Vilariño que cuestione las subidas salariales

El secretario provincial de organización de Comisiones Obreras, Xosé Luis García Pedrosa, ataca al portavoz municipal del BNG, Francisco Vilariño, por cuestionar la labor profesional de los técnicos que verán incrementadas sus retribuciones complementarias este año. Lo invita a no “verter insinuaciones públicas contra quien no se puede defender públicamente, tratando de dañar la imagen y el honor de quien cumple con su trabajo”. Asegura que el jefe de servicio de Urbanismo lleva más de 15 años percibiendo estas mismas retribuciones complementarias, pero Vilariño no lo cuestiona quizá porque este funcionario es delegado sindical de la CIG.