Hora de cambiar o Himno Galego?

En maior ou menor medida, en Galicia todos están familiarizados coa letra do himno, adaptada dunha composición de Eduardo Pondal, unha das figuras máis relevantes da literatura galega durante o Rexurdimento. En calquera festa ou festival folk é habitual ver a moreas de persoas abrazadas mentres cantan ao unísono “que din os rumorosos, na costa verdescente?”. Pero... que pasaría se nos dixeran que ata agora estivemos cantando a pleno pulmón unha versión “errada” do poema do Bardo?

O propio autor anunciaba nunha carta en 1913 que o texto transcrito en Cuba convertido en himno nacional contiña erros, mais debido á súa saúde non tivo oportunidade de cambialos. Porén, hoxe hai quen se encarga de loitar por intentar devolverlle a esta obra o seu significado orixinal, a través de impulsar un Iniciativa Lexislativa Popular (ILP) para levar ao parlamento galego. Neste proxecto, promovido por Vía Galega e Galiza Cultura na que participan o músico estradense Pablo Carracedo “Jásper”, e a Asociación Cultural Vagalumes, búscase xuntar un total de 10.000 sinaturas para que a Xunta leve a cabo unha restauración do himno.

Dentro das correccións que se piden estarían cuestións de diversa índole. Algunhas hipergaleguizacións, como “rouco” no lugar de “ronco” ou “iñorante” en vez de “ignorante”. Tamén deturpacións como consecuencia da banalización textual, como ocorre con “valeroso chan”, que orixinalmente era “valeroso clan”. Estes son algúns dos exemplos que mencionan os expertos ao falar da necesidade de acometer as modificacións pertinentes, ao considerar que repercute na transmisión dunha mensaxe equivocada e, dada a natureza dos erros, en ocasión incluso incoherente ou sen sentido.

Neste senso, Jásper, que xunto a Asociación Vagalumes presentará no MOME o vindeiro 3 de febreiro esta iniciativa, comenta que “xa van moitos estudos que constataron que o himno está mal transcrito, con palabras que non se corresponden co que realmente quería dicir o autor. A nós parécenos que isto é algo moi sinxelo de aplicar se hai vontade política”. Ademais, o cantante estradense tamén menciona que “non só queremos a súa restauración, senón que se leven a cabo labores de divulgación para que a sociedade coñeza este símbolo da nosa cultura, que é un dos máis fermosos de Europa”. En concreto, fala de que “se obrigue ás institucións oficiais a facer a reprodución total do himno, non a curta, pois actualmente estanse a cantar catro estrofas cando en verdade son oito”. E por último, explica que “outra das peticións que facemos é que a Xunta realice unha edición popular da versión restaurada”.

Así, este venres 3 de febreiro, os interesados teñen unha cita ás 20.00 horas no MOME da Estrada para chegar a coñecer os símbolos nacionais de Galicia, e asinar formalmente dita reivindicación.