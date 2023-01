El Cocido hace las delicias de 92 patrones de pesca de arrastre

Era la primera vez que el colectivo de Patrones de Pesca en Activo y Jubilados del Cantábrico Noroeste escogía Lalín para su reunión anual. Y seguro que no es la última. Ayer 92 miembros de este colectivo dieron buena cuenta del cocido servido por Mesón O Cruce, de Vilatuxe, y al término de la velada uno de los organizadores no dudaba en calificar de excelente la experiencia. Los cuatro años anteriores el colectivo compartió mesa y mantel en Burela, Arteixo y Santiago, y esta vez se decantó por Lalín aprovechando que está en pleno Mes do Cocido. Son, sin duda, uno de los diversos grupos que aprovechan estos fines de semana previos a la Feira do Cocido para disfrutar del plato más conocido de la gastronomía lalinense. De paso, aprovechan para conocer los encantos de la villa y alrededores.