"Por si alguien todavía no se enteró, voy a ser el candidato del PP en A Estrada". Con estas palabras finalizaba hoy sábado José López Campos su intervención ante los medios en un acto convocado por el PP y al que asistieron todos los miembros de su equipo de gobierno. Lo que era un secreto a voces a lo largo de los últimas semanas se hizo de esta manera oficial con un proyecto con el que el regidor local aspira a conseguir la que sería su cuarta mayoría absoluta. De ese objetivo parte el lema de su campaña "4x4 A Estrada". "Lo hago porque creo que mi ciclo todavía está por cerrar", afirmó. "Me veo con más fuerzas que nunca para seguir con este este proyecto", explicó en el mismo sentido. En este acto estuvo arropado por el presidente Provincial do PP de Pontevedra, Luis López, quien considera que el gran peligro para López Campos en estas elecciones es "el exceso de confianza", por lo que pidió a los miembros del partido que trabajen como lo hicieron en las elecciones anteriores.