El presupuesto municipal de Cerdedo-Cotobade para este 2023 quedó en la mañana de ayer aprobado en pleno tras un tenso debate que concluyó con la salida de las concejalas del PSdeG-PSOE del salón de sesiones. Cada grupo ofreció su propia interpretación de lo sucedido. Los socialistas justifican su plante al gobierno acusando las “reiteradas faltas de respeto” a la oposición por parte del alcalde, Jorge Cubela, y los populares quitan hierro a la marcha de las ediles tildándola de “teatrillo para hacer ruido por la proximidad de las elecciones”.

“Pleno tras pleno tenemos que soportar las constantes alusiones despectivas hacia nuestra formación académica, nuestra vida personal y familiar. Tenemos que aguantar su prepotencia por tener mayoría absoluta”, apuntan las concejalas del PSOE. Aseguran que el límite se alcanzó ayer cuando el jefe del ejecutivo local “increpó a la anterior portavoz socialista [Lina Garrido] y la acusó de que no le importasen las escuelas deportivas cuando fue ella la que hizo realidad su existencia cuando gobernaba el Partido Socialista”. Manifestaron que Cubela “acusó a la actual portavoz, Ana Couto, de mentir y manipular datos durante su intervención, e incluso de llamarlo machista, acusación absolutamente falsa”, añaden.

El PSOE quiso subrayar que, antes de abandonar el pleno, la candidata del PSOE pidió respeto a la vida personal y familiar de los cargos electos. “El estado de crispación del alcalde fue tal que se dirigió a una persona del público con un talante poco apropiado para un regidor que presume de ser una persona democrática y respetuosa”, observó este grupo, que declaró que no está dispuesto a “seguir aguantando la prepotencia y desprecio de nuestro alcalde”.

Versión del PP

Por su parte, Jorge Cubela también se refirió al abandono del pleno de presupuestos por parte de las tres ediles socialistas. “La portavoz Ana Couto me acusó de no dar ayudas durante el pasado año ni a la Banda de Música de Cerdedo ni a las escuelas deportivas, cuando saben que es mentira y así se lo hice saber”, dijo. “Lo que dije que les molestó tanto fue que, en vez de mentir, deberían colaborar más con las entidades deportivas del concello y añadí que la anterior portavoz socialista, en lugar de ayudarlas más, se integra en la directiva de un equipo de fútbol de Pontevedra”, explicó. “¿Por qué? Porque vive en Pontevedra y solo viene aquí para asistir a los plenos”, apostilló. Indicó Cubela que esto molestó a Lina Garrido “y anunció que se marchaba del pleno, obligando a sus compañeras a secundarla”. “No les falté al respecto, ni a ella ni a nadie, y no me dirigí a nadie del público. Además de levantarse acta por escrito del pleno, también se grabó, así que quien quiera puede hacer las comprobaciones oportunas”, aseveró.

Con independencia de este clima de crispación, el PP sacó adelante con sus votos un presupuesto “récord” de casi 4,4 millones de euros para Cerdedo-Cotobade, unas cuentas en las que se incrementa sensiblemente el gasto en servicios sociales –crece hasta los 1,4 millones de euros, unos 247 por habitante– y con las que se prevé permitir la construcción de una residencia de mayores en Carballedo, continuar la colaboración con las comunidades de usuarios de aguas, el patrimonio etnográfico, remodelar el local de la Banda de Cerdedo y crear un centro BTT.

En ausencia del PSOE se rechazó una moción de este grupo que reclamaba a la Xunta el arreglo de un aporte de agua en el entronque con la N-541 cerca de donde se produjo el accidente de autobús la pasada Nochebuena. Cubela calificó la propuesta de “infamia”. “Si no van a los sitios, es mejor que no presenten nada porque el agua nace en la parte correspondiente a la N-541 y el vial de la Xunta no traslada agua a la nacional. Las emplazamos a que hablen con los vecinos y escuchen las decenas de comentarios que hacen referencia a su sorpresa por este comentario, que solo obedece al deseo del PSOE de lavarle la cara al Ministerio de Fomento”, dijo el alcalde de Cerdedo-Cotobade.