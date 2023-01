Los cinco ediles del PP de Silleda plantaron ayer el pleno tras la negativa del alcalde, Manuel Cuiña, de darle turno de intervención a su portavoz, Ignacio Maril. La polémica saltó tras debatir el V Plan de Igualdade do Concello de Silleda. Desde las filas populares se criticó que el gobierno local no facilitase la igualdad en la vida política. Maril solicitó que en este nuevo proyecto figurasen las conclusiones de la edición anterior. La concejala del área, Ángela Troitiño, aclaró que ya se había incorporado un resumen.

Del anterior plan se ejecutó el 70%, pero para Maril quedaron varias actividades pendientes mientras desde el Bloque Tania Cornado celebró que esta vez se incluya formación para el personal político y felicitó al gobierno por incluir la perspectiva de género en urbanismo.

"Estrategia preelectoral"

Ante las críticas del PP el alcalde, Manuel Cuiña, le espetó al partido que la bancada popular no podía servir de ejemplo de equidad, al haber solo una mujer entre cinco concejales. María Jesús Rodríguez Lastres, y que ni ésta ni los otros tres concejales solían intervenir, ya que solo lo hacía Maril. Ambos solicitaron turno de palabra por alusiones, pero Cuiña solo se lo otorgó a Rodríguez Lastres, que dejó claro que podía intervenir siempre que lo desease.

Maril, al ver que no tenía derecho a réplica, decidió abandonar la sala con sus compañeros. Ya fuera del pleno, dejó claro a esta Redacción que al elaborar una lista paritaria, no puede llevar a cuatro mujeres en los cinco primeros puestos. Es más, en 2019 iba de número 2 María del Carmen Carballo Silva, que renunció. Para el gobierno, esta ausencia del pleno no es otra cosa que una estrategia preelectoral.

Tras la marcha del PP, el Bloque y el PSOE votaron a favor de dicho plan. Los dos partidos respaldaron también antes los 101.100 euros de ayudas a colectivos vecinales, culturales y deportivos. La concejala de Cultura, Mónica González, recordó que en los últimos años fueron incorporándose a las bases las aportaciones tanto de entidades como de los grupos políticos municipales. En este punto el PP se abstuvo, al entender que la cuantía va en detrimento de las actividades.

La votación se repitió en el caso de las ayudas del Programa Municipal de Apoio á Creación de Emprego, que desde 2015 ha destinado 79.200 euros a fondo perdido a los proyectos de 58 personas emprendedoras del municipio. Para el PP, son unas ayudas “inmovilistas”, pero tanto el PSOE como el Bloque le recordaron que las competencias en materia de empleo son de la Xunta, de modo que las subvenciones de Silleda son un complemento.

Luz en Carboeiro

Fuera del orden del día y mediante una modificación de crédito quedaron aprobadas las ayudas nominativas a Christian Costoya (15.000 euros); Afapo (17.000); Museo do Campo (12.000), a las dos bandas de música del municipio y al programa Vacacións en Paz. El PSOE respaldó estas subvenciones y el BNG se abstuvo. Estas ayudas no pudieron incorporarse antes por la carga de trabajo de Intervención.

Ya en el turno de ruegos y preguntas, el BNG se interesó por la dotación de luz al monasterio de Carboeiro, que se ejecutará según las directrices que marque Patrimonio, así como la devolución de las dos esculturas del tímpano de su templo, que están en manos del Museo Marès y que podrían haber sido expoliadas de su ubicación original.