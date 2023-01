El sindicato FAC-USO recurre las bases y la convocatoria de las plazas de estabilización incluidas en la Oferta de Emprego Público de Estabilización do Emprego Temporal de Lalín. Alega que mezclan bases generales y específicas, así como plazas de concurso con plazas de concurso-oposición. Para la plaza de coordinador de Deportes no se exige la licenciatura o grado en Ciencias en Actividades Físicas e do Deporte, sino un grado en Psicología con máster o equivalente.