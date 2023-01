En Carnaval, dame una bolsa de basura

El caballito blanco. Así se llamaba la canción que tenía que bailar mi clase de párvulos en el festival de Carnaval del colegio. Recuerdo que los nervios me hacían doblarme del dolor de barriga, tanto que mi madre no paraba de ponerme el termómetro convencida de que aquellos pinchazos iban a acabar en una apendicetomía. Pero no. Era solo pánico escénico. El que puede sentir cualquier niña de cinco años que tiene que subirse a un escenario para dar brincos con cierta coordinación ante un público, entregado pero absolutamente desconocido. No recuerdo si salí airosa en mi actuación, pero sí que me sentía más guapa que nunca. ¡Me habían hecho un disfraz!

Pensé que la fortuna me había sonreído ya cuando, en la pugna entre el azul y el rosa, me había tocado el color más disputado. El traje en cuestión era lo más simple que puede haber: una falda de tul. Vistoso y barato. No necesitaba más complementos que unos leotardos y una camiseta de cuello cisne. Hasta recuerdo que la madre de una de mis compañeras de clase se había encargado de hacer las faldas de todas, dada su habilidad para la costura. Lo que tengo claro en la memoria es que aquello se salía de lo habitual y que no había gustado especialmente a las familias. El disfraz no era algo que en aquel momento se comprase –igual sería más apropiado decir hiciese– ni todos los años ni en todas las casas. La moda carnavalera gozaba en mi infancia de una practicidad pasmosa: o se hacía en el colegio, o se buscaba entre la ropa vieja del desván o era algo para pudientes. Ni más ni menos.

Más igualitarios

Quién pudiese volver a esos tiempos. Los festivales no serían tan lucidos, pero eran mucho más igualitarios y no sumaban una pelota más a los malabarismos que tienen que hacer muchas madres y padres para que sus hijos no terminen viéndose como esos pobres niños a los que compadecer porque se ve que en casa no los ayudaron mucho con el disfraz.

¿Solo me pasa a mí? Estoy convencida de que no. ¿Qué ha sido de las bolsas de basura, las cartulinas y el fieltro? Hace años esa era la materia prima del Carnaval en los centros educativos. Solo había que echarle un poco de imaginación y ocupar las horas de plástica con la elaboración del disfraz, como se hizo siempre. ¿Vamos de cocineros, médicos o enfermeros? Pues bolsa de basura blanca. ¿Vamos de payasos? Pues nada que no se pueda arreglar con una bolsa de basura de fondo y círculos de cartulina de colores por doquier. Súmenle una pajarita de papel charol, papel de seda o maché y disfraz terminado.

Los grupos de Whatsapp hierven estos días. Madres y padres se preguntan dónde encontrar las piezas del rompecabezas carnavalesco, que cambia cada año para ajustarse al proyecto que elija cada centro educativo. Cuando se convoca reunión en el colegio para hablar del asunto, échate a temblar. Al menos yo lo hago. Y es que, una vez te dicen qué tema se escogió para el aula de cada uno de tus hijos, la reacción es directamente proporcional al tiempo, el dinero o la maña que tenga cada uno.

Distintos padres, distintas reacciones

De un mismo encuentro con el profesorado salen madres –o padres, según el caso– que ya tienen pantallazos y enlaces a las distintas opciones que buscaron en internet mientras escuchaban las explicaciones; otras que van comentando la jugada de cómo puede hacerse el modelo de forma artesanal; las hay que corren ya al bazar oriental para no quedarse sin complementos y luego estamos las que solo tenemos ganas de llorar pensando en que somos las peores madres del mundo. ¿Por qué? Porque tocará quedarse hasta las tantas y pensar en cómo juntar las piezas del rompecabezas hasta que salga algo que, al menos, guarde alguna semejanza con el modelo propuesto. Para mí, la tarea es cualquier cosa menos sencilla, si se tiene en cuenta que para afrontarla mis armas son la pistola de silicona, la cinta de velcro y la grapadora. Menuda panda.

¿No sería más fácil para todos volver a la bolsa de basura y la cartulina? ¿No sería mejor que los disfraces del colegio se quedasen en el colegio? No me malinterpreten. Entiendo que es necesario –y productivo– que las familias estén involucradas en la educación de sus hijos. Claro que sí; para eso se nos llena la boca cuando hablamos de comunidad educativa. Pero, siendo sincera, desde hace años creo que igual nos hemos pasado de rosca. En su momento la cosa se quedaba corta, pero ahora vamos demasiado largos. ¿Acaso muchos proyectos no se han convertido más en una competición entre madres y padres hacendosos que en un aprendizaje constructivo para los escolares? No hay más que ver las calabazas que se llevan cada año por Samaín a los centros educativos, que parecen hechas por estudiantes de Bellas Artes. “No te preocupes, la nuestra se ve que la hicieron los niños”, me dijo mi marido después de mi última entrega. Lo peor del asunto es que las calabazas en cuestión las había adaptado yo mismita la noche anterior a la temática escogida por el colegio.

No todas las casas son iguales

Soy plenamente consciente de que muchas veces se trata de pasar tiempo en familia, que está muy bien. Pero eso es la teoría. Ese plan no sirve para todos los trabajos ni para todas las casas. Ya cuesta muchas veces asegurarse de que lleven los deberes hechos y los libros al colegio, imagínense pensar en tallar una calabaza que se adapte a temas como la vuelta al mundo de Magallanes o el ciclo de la vida. Saquen tiempo para trabajar a jornada partida –los dos, e incluyendo fines de semana–; para hacer la compra y las comidas; jugar con sus hijos o leerles un cuento y conseguir mantener la casa a flote. No se olviden de llevarlos a las actividades extraescolares, tampoco de conseguir que sean autónomos –aunque cada actividad necesite así el doble de tiempo–; hablen con ellos para que la comunicación familiar fluya y sea sana, llévenlos a visitar a los abuelos que no viven cerca e intenten que tengan experiencias en familia. Luego me cuentan si la idea de las bolsas de basura no les empieza a parecer más atractiva.

Después están las siempre odiosas comparaciones. Hacer un disfraz en el colegio nos igualaba a todos. Había que echarle la misma imaginación para saber de qué íbamos disfrazados cualquiera de nosotros con nuestra bolsa o nuestra cartulina, pero no había posibilidad de comparar los recursos económicos de cada familia ni su tiempo ni su maña. Éramos todos iguales. Ahora eso no ocurre. Están los niños que llevan un disfraz planchadito después de sacarlo de su percha; los que lucen como nadie la creación de su mamá o su papá con imaginación y habilidad para las manufacturas; los que hacen lo que pueden con las pintas que les ha colocado su madre a última hora o los que no llegarán nunca a saber que ese atuendo diferente haya supuesto un gasto que desentona con la economía doméstica. Ni son ni –lo peor de todo– se ven como iguales. Así que sí. A mí denme una bolsa de basura.