López: “A día de hoy, al Concello de A Estrada no le sirve una cesión del antiguo ambulatorio”

“A día de hoy, al Concello de A Estrada no le vale una cesión del antiguo ambulatorio”. Con esta claridad se pronunció ayer el alcalde estradense, José López Campos, en relación a la posibilidad de que la administración municipal pueda buscar una cesión –con un correspondiente canon económico– de estas instalaciones en la Avenida de Santiago para conferir al viejo edificio del centro de salud una nueva utilidad pública. El mandatario quiso aclarar que esta apreciación no responde a otro motivo que a la imposibilidad del Concello de hacer frente a un pago al ministerio y, a mayores, a la reforma total que requiere la construcción.

En primer lugar, el alcalde aclaró que la información que se le hizo llegar al portavoz del PSOE “es mentira”. Luis López Bueno trasladó a FARO DE VIGO que desde la Tesorería General de la Seguridad Social y desde Patrimonio del Estado se le indicó que hubo más contactos con el Concello de A Estrada después de que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones rechazase la petición del ayuntamiento de reversión, a su favor, del edificio y los terrenos que ocupa el antiguo ambulatorio en la Avenida de Santiago. El líder socialista fue más allá e indicó que se le hizo partícipe de la invitación a que el ente local realizase una propuesta de cesión. “Conmigo no habló nadie para pedirme eso”, garantizó el jefe del ejecutivo local, que no tuvo empacho en asegurar que –efectivamente– trató de ponerse en contacto varias veces con al algún interlocutor para abordar la situación de este inmueble. “Fui yo el que llamó varias veces a la Tesorería de la Seguridad Social, al secretario de Estado, al ministerio...”, declaró López Campos.

El edificio, "valor residual"

El alcalde comprendió que, técnicamente, sí es cierto que a los cinco años de cesión de los terrenos se construyó el edificio y que esta propiedad se destinó al fin de servicio Atención Primaria durante 30 años, tal y como exigió el ayuntamiento estradense en su condicionado de cesión. Sin embargo, el primer edil subrayó que el edificio actual tiene “un valor residual”. Puso el acento en que el Concello recibiría una estructura que “no tiene valor de mercado”. “Lo que vale es el terreno y eso fue lo que cedió el Concello; fue lo que ya cedieron todos los estradenses”, recalcó.

Cabe recordar que el pleno del Concello de A Estrada acordó en 1973 ceder gratuitamente estos más de 2.000 metros cuadrados en la Avenida de Santiago al Ministerio de Trabajo, con la pretensión de que se construyese sobre este solar un ambulatorio de la Seguridad Social. Fijó las condiciones anteriormente indicadas y, en julio de 1977, se formalizó la escritura de obra nueva, constando la construcción del centro de salud y una agencia del INP. Con la construcción del nuevo centro de salud, la Xunta de Galicia acordó la retrocesión de la superficie destinada a ambulatorio, quedando excluida la agencia de la Seguridad Social que todavía continúa operativa. Sin embargo, el Ministerio descarta la reversión en favor del ayuntamiento, quedando abiertas las posibilidades de una cesión en uso o una venta.

“Yo no percibí en ningún momento ningún tipo de voluntad por parte del ministerio”, opinó José López Campos, en relación a la buena disposición observada por Luis López Bueno. El portavoz del PSOE afirmó que se pidió al Concello que hiciese una propuesta sobre el canon y garantizó que el ministerio “pondría todas las facilidades del mundo para que se llegase a ese acuerdo de cesión”.

"Nos exigen la titularidad"

“Una cesión no es viable, porque nos vamos a quedar con una estructura condicionada, con el canon y con un coste grande de reforma a la que no vamos a poder destinar fondos europeos”, apuntó ayer José López, que incidió en que no tendría demasiado sentido pagar un canon al ministerio por usar una infraestructura que no podría arreglar. “No tenemos los fondos para hacer una reforma integral. Lo que tendría sentido es encajarla en la Agenda Urbana para optar a fondos europeos, pero para ello nos exigen ser titulares de la propiedad”, manifestó el jefe del ejecutivo local. “Esa es la realidad, que la pinten como quieran”, apostilló.

Finalmente, el alcalde se refirió a las negociaciones que el Concello emprendió con el Gobierno Central en relación el antiguo edificio del INEM. Apuntó que el ayuntamiento le trasladó una propuesta de adquisición que no se efectuó a vuelapluma, sino fundamentada en un estudio económico. Sin embargo, el ministerio rechazó los 84.000 euros que ofreció el Concello por un edificio vacío desde 2007 y cada vez más deteriorado.