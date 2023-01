Sería factible hacer un tour por los inmuebles que cayeron en desgracia en A Estrada. Incluiría escalas en edificios que un día estuvieron llenos de ajetreo y que, en cuanto bajaron el ritmo, fueron condenados. La demolición hubiese sido mejor destino. Con ella protagonizarían la estampa de verse reducidos a escombros y se acabó. Aquí paz y después gloria. Pero no: burocracia y conflictos por su titularidad sentenciaron a estas edificaciones al abandono, al inexorable deterioro y a contar los días hasta que llegue su declaración de ruina. Resulta incomprensible, además de una muestra de que lo que es de todos acaba por no ser de nadie. Aunque se presume que debería ser fácil alcanzar un rápido acuerdo entre instituciones o administraciones públicas para no desaprovechar dotaciones que pueden beneficiar al conjunto de la ciudadanía, en muchos casos su futuro se zanjó con un antes muerto que sencillo.

