“Como dirían ahora los pijos, el cocido es mainstream en la gastronomía gallega”

El marinense de Cantodarea Manuel Villanueva de Castro es uno de los directivos más reconocidos la industria audiovisual nacional. Máximo responsable del área de Contenidos de Mediaset España, es uno de los cuatro directores generales de la compañía y responsable del área televisiva y digital del grupo, con competencias también en la filial cinematográfica Telecinco Cinema y en el área de Auditoría Interna como presidente de la Unidad de Cumplimiento y Prevención. A todo esto se une ahora el Premio Nacional de Periodismo Gastronómico “Álvaro Cunqueiro” de 2023 con el artículo Breve historia de un cocido gallego en Madrid, publicado en FARO DE VIGO.

–¿Cómo surge este trabajo?

–Juan Carlos Da Silva, subdirector general del grupo Prensa Ibérica en Galicia, y yo mantenemos muy buena relación. Un día hablamos y me dijo que le gustaría que para Navidades escribiera algo de corte gastronómico. Tras una celebración por un premio que le dieron a Antonio Lucas, esa noche empezamos a contarnos historias y lo que hice fue la crónica de ese momento entre buenos amigos.

–¿Qué pretendía con ese relato? ¿Hacer una exaltación del plato o narrar simplemente la velada?

–Lo que quería era hacer la crónica y contar la breve historia de como cuatro amigos disfrutan de la buena mesa y, sobre todo, de un producto tan identitario para Galicia como es el cocido. El cocido, como dirían los pijos ahora, es mainstream en la gastronomía gallega.

–¿Este trabajo es su primera aproximación al cocido gallego?

–Hace muchos años, cuando yo trabaja en la Televisión de Galicia, en el año 86, me fui a París y a Berlín haciendo reportajes repitiendo un viaje que había hecho Vicente Risco después de convencer a mi director, Xerardo Rodríguez, y en París entrevisté a algunos gallegos ilustres que vivían allí. Estoy hablando de gente como Ignacio Ramonet, Ramón Chao y a Pepe Díaz Fuentes. Pepe me dijo una cosa que me quedó grabada a sangre y fuego: yo por un buen cocido soy capaz de recorrer más de 300 kilómetros. Esto me lo apunté como axioma. Por eso, siempre digo que yo por un buen cocido soy capaz de recorrer también muchos kilómetros.

–¿Dónde piensa que radica el éxito del plato venerado en Lalín?

–A mi me parece una comida llena de plenitud. Yo que soy de puerto de mar y entiendo que todo el mundo adore el marisco. Sin embargo, soy de los que pienso que es un compendio de sabores que tiene el cocido lo tienen muy pocos platos. Por eso, yo cuento en el artículo premiado que el cocido es un plato muy difícil de derrotar.

–¿Ejerce de gallego en Madrid?

–Yo soy del barrio pesquero de Marín pero me gusta reunirme con otros gallegos que como yo viven y trabajan en la capital de España. Me gusta ir al Café Varela, que es una especie de embajada o consulado gallego al igual que el restaurante Lúa. Allí celebramos el premio a Lucas que te comentaba antes. Suelo estar con mis otros grandes amigos, que son José Luis Mantilla, periodista de El País y Paco Bello, que además es el encargado de elaborar el premio que entrega el Café Varela. En el Lúa fue precisamente donde nació esta crónica ahora premiada porque, como te digo, me gusta estar con otros gallegos de la capital para contarnos historias, que es lo que nos gusta.

–¿Echa de menos la radio, el medio en el que comenzó?

–Mi primer trabajo como becario fue en Radio Pontevedra. Allí estuve un par de años y luego me fui a Radio 80 en Pontevedra cuando se montó. En esa emisora conocí a Amador Larriba, Valentín Carrera y un equipo excelente. Después, en el año 85, cuando abrió la Radio Galega, pues me presenté a las oposiciones y me fui a Santiago. Con esto te quiero decir que siempre le estaré agradecido a la radio por lo mucho que me enseñó.

–¿Cómo acaba en Telecinco un periodista tan radiofónico?

–Eso es otra historia no menos interesante. Cuando se monta Telecinco en el año 90, algunas autonómicas como ETB y la TVG habíamos firmado un acuerdo de venta comercial con Publiespaña, que era la empresa de Silvio Berlusconi en España. Entonces, aquí se vino de consejero delegado Valerio Lazarov, que para arrancar Telecinco se propuso traer gente con mucha experiencia, que venía de Televisión Española, como Jesús Martínez o José Luis Rubio. Además, intentó combinarlo con otra gente que veníamos de televisiones autonómicas acostumbrados a gestionar una televisión pero que teníamos otro tipo de mirada, una mirada más joven. Ensambló un equipo conjunto con todos nosotros y ahí aterricé como primer director de Programación de Telecinco en 1990.

–Todo el mundo lo conoce por el sobrenombre de “Cachi”. ¿Cuál es el origen del apodo?

–La verdad es que es un apodo que heredo por mi familia. Como sabes, en los pueblos marineros de Galicia es habitual que cada casa tenga un sobrenombre. De todas formas, estoy muy orgulloso del mío y me gusta que me lo llamen porque es una marca de familia.

“El talento existe y hay que saber detectarlo”

–¿La televisión generalista ha perdido tirón en el siglo XXI?

–Yo creo que siempre van naciendo nuevas formas de comunicar porque al final de lo que hay que hablar es de una forma de comunicación global. Siempre digo que empecé en una empresa que tenía una cadena televisión y que ahora tiene siete canales televisivos, un área digital extensa, un periódico y dos revistas digitales, es decir que hay hablar en realidad de globalización en la comunicación. La televisión no va a morir nunca, a pesar de que algunos desean enterrarla desde hace tiempo. A lo largo de la historia ha habido muchas formas de comunicación. Primero fue el teatro, luego el cine, la radio, el vídeo y la tele, y todas han sobrevivido. No hemos asistido a ningún entierro porque cada una ha encontrado su sitio, su público y su nicho, y sigue comunicándose con su mercado. Es verdad que se ha fragmentado el consumo de televisión pero no es cierto que la televisión haya perdido pegada. Creo que además los anunciantes si quieren generar sintonías amplias, rápidas y eficaces con el público, necesitan una televisión de corte generalista.

–¿Es limpia la pugna con las plataformas digitales?

–Siempre hay que acostumbrarse a la convivencia y hay que ver que las nuevas formas de comunicación pueden ser una oportunidad. Es cierto que los grandes grupos digitales gozan de una fortaleza y una ventaja que verdaderamente con el tiempo si somos sensatos, acabará regulándose porque los medios de comunicación en España estamos muy regulados y será necesario que algún día también los gigantes digitales sean regulados para que el pez grande no se coma al pequeño. Para nosotros las plataformas nos han ensanchado el mercado y hemos logrado eso que los franceses llaman cohabitación.

–¿Cuesta encontrar contenidos catódicos hoy en día?

–El talento existe y hay que saber detectarlo. Claro que cuesta porque el gran trabajo es detectar el talento. Yo sostengo siempre una idea primordial en la comunicación y es que lo más valioso son las ideas. Luego, las ideas hay que gestionarlas, producirlas y, también, comercializarlas, es decir saber entregárselas al público. Este es el trabajo primordial que debe hacer cualquier gestor de medios comunicación. Y en eso estamos porque se trata además de un trabajo apasionante y que reconforta mucho más de lo que la gente se puede pensar. Insisto, el talento siempre estará ahí, pero hay que saber descubrirlo y sacarle el partido necesario.