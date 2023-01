O 18 de xaneiro descarrila un tren en Vilar (Silleda) como consecuencia dun “desprendemento de terras”. E, polo mesmo motivo, o 23 volve descarrilar outro cerca de Vilar, na parroquia de Vilanova (Lalín). A causa, en cada un destes casos, foi a mesma, pero ¿por que se producen desprendementos de terras, en concreto, na mesma vía ferroviaria, Ourense-Santiago ao seu paso pola comarca de Deza?

1. Saturación de solos.

Os desprendementos de terras son debidos a varias causas, pero aquí, na nosa zona, están relacionados, basicamente, co exceso de auga nun solo moi húmido (saturado), que antes estivo seco ou moi seco. Desde o mes de outubro e logo dun longo período de tempo moi seco, rexistráronse abundantes precipitacións ao longo de moitos días, saturando o solo e recargando os acuíferos (“agora nace auga en todas partes”, “remaneceron mamanciais que levaban moitos anos secos”, escóitase dicir á xente). Pois ben, xa temos unha das causas do problema, pero aínda hai algo máis, algo do que tiveron culpa, case seguro, determinados responsables da xestión do ferrocarril.

2. Desproteción da coberta vexetal e das raíces.

Nos anos 2015-2016, para eliminar a vexetación da vía ferroviaria e da súa contorna, ADIF usou e abusou da utilización de herbicidas, concretamente do peligroso glifosato. Logo dunha ou dúas pasadas do tren fumigador para rociar co herbicida a vía e arredores, incluidos, especialmente, os terrapléns, quedou todo reducido a un deserto artificial. Secaron todas as plantas, todos os arbustos e árbores, pero o peor de todo non foi que secaran, senón que morreron. As raíces das plantas (árbores, arbustos) podreceron rapidamente e no seu lugar quedaron vacios (oquedades) que contribuiron a inestabilización das ladeiras e, sobre todo, dos terrapléns e taludes, tan abundantes na vella vía ferroviaria Ourense-Santiago.

3. A gran pregunta.

A vía Ourense-Santiago foi inaugurada por Franco no ano 1958, polo que leva en activo uns 65 anos, ao longo dos que non temos coñecemento de que tivera sucedido algo semellante ao acontecido nestes días. ¿Por que sucedeu isto agora, cando os terrapléns e taludes estaban, en gran parte, estabilizados? ¿Cales foron as causas que contribuiron a súa inestabilización? Pois esas causas foron: a abundancia de chuvias nestes últimos meses e a desprotección dos terrapléns que hai a ambos os lados da vía ferroviaria ao eliminar toda a vexetación, hai uns 7-8 anos, empregando potentes e perigosos herbicidas.

4. Para facer un exame autocrítico.

Así que, queridos técnicos, enxeñeiros e especialistas, que sabedes máis ca ninguén e tedes razón en todo, aí tedes unha das causas do problema como consecuencia do que fixestes. A Natureza responde, a Natureza sempre ten razón e cando se cometen abusos páganse as consecuencias.