El DOG publicó ayer sendos anuncios de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de los parques eólicos Suído I y Órrea. En los dos casos, es una DIA desfavorable.

El proyecto Suído I afecta a terrenos de O Irixo, Dozón y Lalín. Está promovido por Desarrollos Renovables del Norte SLU y contempla 7 aerogeneradores con una altura de buje de 148 metros. Esta altura motiva que sean visibles desde la Serra do Candán, Montes do Testeiro, Fragas de Catasós, miradores, senderos y la ruta jacobea de la Vía de la Plata. Además, el complejo queda cerca de los ríos Lebozán y Asneiro y sus respectivos afluentes. Además, se echa en falta que la empresa no realizase un estudio del impacto sonoro durante las obras. Los concellos de Dozón y Lalín señalaron la proximidad de los núcleos de Sanguiñedo y la afección de la línea de evacuación a Samprizón, respectivamente. Este proyecto recibió 187 alegaciones.

Por su parte, el de Órrea, que afecta a Agolada, recibió 39 alegatos contra un complejo de 10 molinos, con 105 metros de altura. Los distintos organismos consultados esgrimen que este proyecto de Aldesa Energías Renovables puede romper el frágil equilibrio entre el diseño de las obras y los numerosos yacimientos arqueológicos ubicados en su poligonal. Detectan, también, una intrusión visual y apuntan que el proyecto, además de estar cerca de la ZEC Sobreirais do Arnego, presenta un estudio de la fauna precario y desfasado, en el caso de la avifauna.