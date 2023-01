“Me gusta la tranquilidad de Silleda para componer; es un aporte muy importante”

El músico silledense Rodrigo Ramos se encuentra en plena promoción del que hasta ahora es su tercer trabajo, que lleva por título Claustrofobia. El nuevo álbum fue grabado en los estudios Planta Sónica de Vigo, y en los estudios Mans de A Coruña. Cuenta con una decena de temas, cuatro en gallego (uno corresponde a un poema de Neira Vilas) y seis en castellano, además de una sorprendente colaboración de la cantante Lucía Pérez.

–¿Cómo está yendo la promoción de este “Claustrofobia”?

–La verdad es que realmente bien. Estoy muy contento. Me esperaba una buena recepción al estar con Esmerarte, que supone para mí un apoyo bastante grande porque se trata de un magnífico equipo profesional.

–¿Hasta qué punto influyó la pandemia en el nuevo álbum?

–La mayor parte del disco fue compuesto en la primera fase del encierro y de ahí un poco el título genérico. Acababa de publicar el disco anterior y se me cortó la gira de golpe por su culpa, entonces la temática de este trabajo está muy relacionada con todo lo que tiene que ver con la pandemia y el encierro vividos.

–Compañeros suyos de profesión suelen decir que fue una época de mucha creatividad. ¿Coincide con sus colegas de oficio en esa apreciación?

–Completamente. Al final, aunque cada uno de nosotros lo llevo a su manera, en el mundo de la cultura era la misma incertidumbre para todos y, aunque fue complicado, ayudó a la creación. De todas formas, fue un tiempo estupendo porque a pesar del encierro, estabas en casa y teníamos todo el tiempo del mundo para componer. Fue una etapa muy distinta, de levantarse y tocar todo el tiempo.

–¿Cómo lleva esta fase posterior al lanzamiento del disco?

–Llevamos desde el día que salió al mercado inmersos en una promoción intenso a todos los niveles y en distintos medios. Se agradece el interés y ahora toca que la gente vaya también a los conciertos que tenemos previstos dentro de poco tiempo.

–¿Ya hay fechas cerradas para la esperada gira de presentación de “Claustrofobia”?

–Empezaremos el 11 de marzo en Santiago, después nos vamos a Madrid el día 15 y estaremos en Vigo el 24, como primeras fechas de la gira. Cuando publicas un disco lo que quieres siempre es poder hacerlo sonar en directo.

–Sigue siendo fiel a su Silleda natal, donde tiene su domicilio. ¿Qué es lo que tiene su lugar de atractivo que no lo cambia por cualquier otro sitio de nuestra geografía para trabajar?

–La verdad es que yo no soy nada urbanita y tengo que reconocer que no me gusta demasiado la vida en la ciudad. Es cierto que voy bastante a Madrid, a Barcelona y a ciudades un poco más grandes por motivos de trabajo. Desde luego, no me imagino en ningún caso viviendo en una ciudad porque me gusta la tranquilidad de Silleda y para componer yo creo que el rural y el campo son un aporte bastante importante a la hora de componer por todo esto.

–Supongo que también habrá diferencia entre intentar crear en una vivienda unifamiliar a intentar hacerlo en un piso, ¿no?

–Desde luego. La vida en un piso te puede condicionar por los horarios y yo aquí, en Silleda, vivo en una casa y al final toco cuando quiero sin depender de horarios de ruido, por ejemplo, lo que supone una gran ventaja cuando has elegido ser músico. Los horarios compaginan mal con la creatividad y eso hay que tenerlo en cuenta.

–¿Sigue componiendo temas nuevos o la promoción le está absorbiendo todo el tiempo?

–Bueno, no. Sigo componiendo pensando un poco en el futuro siempre pero tampoco no a un ritmo de tener preparado otro disco para cortísimo plazo. Ahora toca defender Claustrofobia en directo e intentar que llegue al mayor número de gente posible y bueno, después, cuando termine un poco esta etapa vamos a pensar en el nuevo trabajo porque con Esmerarte tengo para unos cuantos discos más y estoy muy ilusionado con ello.

–Me imagino que será consciente de la sorpresa de algunos cuando supieron de la colaboración de Lucía Pérez. ¿Cómo surgió esta pareja musical?

–Entiendo que hubiera sorprendido porque lo normal sería buscar a alguien de un estilo más similar al mío pero lo que priorizamos y nos gustó en este caso fue su color de voz, el mensaje de la canción y lo que queríamos transmitir con ella. La oportunidad de hacer una canción con Lucía Pérez encajándonos pues es perfecto. Al final, yo creo que también me sumo a la canción independientemente del estilo. Reconozco que fue algo bastante especial y pienso que terminó quedando un buen tema.

–¿Directo o estudio?

–El contacto con el público es lo que compensa todo el trabajo de un disco. Es algo que todo músico piensa una vez que compone. En el escenario las sensaciones son únicas e irrepetibles, aunque la labor de estudio es algo también muy reconfortante. Estoy deseando volver a girar porque pienso que este trabajo se podrá defender muy bien en directo. Estoy convencido.