El Gobierno se niega a ceder al ayuntamiento la propiedad del antiguo ambulatorio de A Estrada

El debate sobre los nuevos usos del antiguo centro de salud de A Estrada es, a día de hoy, una discusión completamente estéril. Hace ya dos años que este edificio cerró sus puertas en la Avenida de Santiago, trasladándose el servicio de Atención Primaria a unas instalaciones nuevas en A Baiuca. El inmueble se quedó vacío, con la única excepción de la oficina de la Seguridad Social, que tiene acceso independiente al inmueble desde el que, durante casi 40 años, se prestó asistencia sanitaria en la capital estradense. Aunque surgieron múltiples propuestas para dar a estas dependencias una nueva vida, la disposición mostrada por el Gobierno Central pasa más por permitir que este edificio languidezca y se deteriore, aun a riesgo de acabar convertido en una ruina. Y es que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones comunicó al Concello de A Estrada que no tiene intención de acceder a la solicitud de reversión cursada por la administración local, tanto por el terreno como por el edificio en ellos emplazado.

Fue en una sesión plenaria de septiembre de 1973 cuando el Concello de A Estrada toma el acuerdo de ceder gratuitamente, al entonces Instituto Nacional de Previsión del Ministerio de Trabajo, un solar de más de 2.000 metros cuadrados situado en la Avenida de Santiago, al objeto de que en él se construyese un ambulatorio de la Seguridad Social. En noviembre de ese mismo año el ayuntamiento estradense fija unas condiciones para esta cesión: la finalidad concebida para estos terrenos tendría que materializarse en un plazo inferior a cinco años y este uso habría de mantenerse durante los 30 siguientes.

La escritura pública con la que se aceptó esta cesión llegó el 18 de febrero de 1974. Tres años después, el 22 de julio de 1977, el Instituto Nacional de Previsión formalizó la escritura de obra nueva, dejando constancia de que sobre el solar que le había cedido el ayuntamiento estradense se había construido un edificio destinado a ambulatorio y agencia del INP, esta última con 193 metros cuadrados.

Funcionando hasta 2021

Durante todos estos años, con la transferencia en uso de este inmueble a la comunidad autónoma, en estas instalaciones estuvo funcionando el centro de salud. La citada oficina de la Seguridad Social continúa operativa en su misma ubicación. Sin embargo, a consecuencia del traslado del servicio de Atención Primaria, la Xunta de Galicia adopta el acuerdo de retrocesión del ambulatorio en diciembre de 2021.

Esto último dio pie al Concello de A Estrada a pedir al Gobierno la reversión de los terrenos y la edificación, habida cuenta de que la construcción ya no se está usando para el fin para el que se cedió el solar. La pretensión de la administración municipal sería conferir un nuevo uso público a estas dependencias, buscando evitar que la falta de actividad termine deteriorando irrevocablemente un edificio antiguo.

Para muestra, A Estrada tiene un botón. El antiguo edificio del INEM, situado en la Avenida Benito Vigo, presenta en la actualidad un estado ruinoso y ofrece una imagen de completo abandono, después de que estas instalaciones cerrasen sus puertas a consecuencia del traslado hasta la Calle Justo Martínez.

Adquisición

Sin embargo, la historia tiene visos de repetirse. La resolución que el Ministerio remitió al Concello recoge que, en base a la normativa patrimonial que esgrime en su escrito, resulta que cuando una administración pública cede bienes o derechos, si se transmite la propiedad, se está ante una cesión de propiedad y, si solo se cede el uso, ante una cesión de uso. No obstante, cuando es una administración pública la que adquiere bienes o derechos de forma gratuita, la relación jurídica será la correspondiente a una adquisición.

En este contexto, el Ministerio se escuda en que cuando se produjo la cesión de los terrenos se pusieron, por decirlo llanamente, dos condiciones: esos terrenos tenían que ser para construir un ambulatorio en el plazo máximo de cinco años y mantenerlo en funcionamiento durante al menos 30. Seguidamente se observa que “la Tesorería General de la Seguridad Social ha cumplido ambas cargas”, ya que se construyó el centro de salud en el plazo establecido y el inmueble se dedicó de forma continuada a esta atención sanitaria hasta diciembre de 2021.

Sin salidas válidas

El alcalde estradense, José López Campos, reconoció que el Gobierno no ofreció al Concello alguna otra alternativa ante esta negativa a la reversión. De ello desprende el ejecutivo local que sus posibilidades pasan únicamente por intentar buscar una cesión del uso por un tiempo determinado o negociar una adquisición. Ninguna de las dos resulta una salida válida para el actual gobierno.

Solicitar una cesión de estas instalaciones no serviría de mucho a la administración local si su pretensión fuese la de afrontar una reforma del espacio actual para adecuarlos a los usos y necesidades de otro tipo de servicio público. Pudo comprobarlo con edificios como el de la estación de autobuses, en el que no fue posible realizar actuaciones con fondos europeos por una cuestión de titularidad, si bien en el caso de este inmueble la Xunta de Galicia sí hizo ya una reversión en favor del ayuntamiento. “Una cesión no nos sirve para fondos europeos, tendríamos que tener la titularidad”, reconoció López Campos.

Así las cosas, la única alternativa que contempla la situación actual obligaría a tener que realizar una compra. “Lo que tiene valor es el solar. El edificio está muy mal y requiere una inversión que supera el valor que posee el inmueble”, apuntó el alcalde estradense, que observó una “voluntad cero” por parte de la administración estatal. A mayores, defendiendo que lo realmente valioso es el terreno, el gobierno no ve con buenos ojos tener que pagar por una propiedad que en su día el propio Concello cedió gratuitamente al Gobierno.