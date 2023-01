La asociación Rapa das Bestas combate el maltrato animal con seis causas abiertas en los juzgados

La hemeroteca está salpicada de ataques a la cabaña de O Santo, los équidos salvajes ofrecidos a San Lourenzo que cada mes de julio perpetúan, en la parroquia estradense de Sabucedo, la ancestral e internacional Rapa das Bestas. Páginas y más páginas dan testimonio de actos atroces, incluyendo impactantes fotografías que muestran a estos animales como víctimas inocentes de la barbarie. La Asociación Rapa das Bestas mantiene abiertas seis causas en los juzgados para que este maltrato no quede impune.

La esperanza es lo último que se pierde, pero en Sabucedo son muy conscientes de que será difícil encontrar a los autores de unos ataques que, en los últimos años, han dejado una veintena de caballos muertos o malheridos. La asociación que trabaja para preservar la Rapa das Bestas –única Fiesta de Interés Turístico Internacional con que cuenta el Concello de A Estrada– presentó denuncias tanto por agresiones a los caballos de su propiedad como a otras bestas de particulares. Su único objetivo es procurar que se persigan actos que causan el sufrimiento de estos animales, una actuación “repugnante e ilegítima” que contribuye a que continúe el descenso de los caballos salvajes en el monte. “El valor económico es lo de menos. Eso no es nada. La cuestión es que están maltratando a los animales y causando un problema ecológico”, apuntó el abogado que representa a Rapa das Bestas y también integrante de la asociación, Iván Sanmartín Eirín.

De la media docena de procedimientos abiertos en los juzgados en los últimos años, cinco se corresponden con denuncias presentadas por Rapa das Bestas tras la aparición de caballos heridos con arma de fuego y al menos una por équidos que se encontraron acuchillados. A estos expedientes podría sumarse otro abierto después de que una yegua fuese localizada con la pata metida en un lazo metálico. Aunque no se puede saber si fue un acto intencionado o accidental, la presencia de este lazo en sí misma ya constituye un delito. El animal sufrió una herida grave, aunque consiguió recuperarse. Rapa das Bestas denunció la situación ante el Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona).

Cuando se produce un suceso de estas características, Rapa das Bestas presenta la correspondiente denuncia y la Guardia Civil abre una investigación para intentar dar con los autores de estos ataques. Si estas averiguaciones no fructifican, el juzgado termina decretando un acto de archivo provisional por falta de autor conocido. “No dice que no haya delito, pero sí que no se conoce al autor o autores. Queda ahí latente y, si llegan a aparecer, se reabre”, explica Sanmartín Eirín.

Por el momento, todas estas muertes y daños quedaron impunes, aun cuando este maltrato animal es un delito de persecución pública, es decir, cualquiera puede interponer una denuncia para que se persiga e, incluso, las autoridades pueden –y deben– actuar de oficio.

Cárcel

Como decíamos, la esperanza es lo último que se pierde. Si en algún momento se da con la persona o personas que estén detrás de esta crueldad contra los animales, las penas pueden ser de tres meses a un año de prisión, según recoge el artículo 337 del Código Penal. En casos como los acaecidos hasta el momento, en el que los autores utilizaron armas de fuego o armas blancas, cabría aplicar un año de cárcel. Podría imponérsele también una multa que, como media, podría ser de 1.800 euros. El abogado de Rapa das Bestas indicó también que si, como es el caso, estos actos afectan a un bien de especial protección, se podría solicitar también la “restauración del equilibrio perturbado”. “Si se va a juicio, se podría pedir que obligasen al autor o autores a comprar animales para reparar el daño causado”. “Por ahora nunca apareció el autor., pero nosotros pediríamos cárcel, multa y reparación de daños”, apostilló el letrado.

“Por desgracia, aquí el problema es encontrar a la persona o personas que realizan este tipo de actos”, continuó Iván Sanmartín. Puntualizó que, en el caso de los acuchillamientos tienen que ser varios los autores, por la necesidad de acorralar al animal, conducirlo y acercársele lo suficiente como para poder herirlo con este tipo de arma. En el caso de los disparos –con bala o perdigón– la distancia que implica permite que un único agresor apriete el gatillo.

Quiere la casualidad que cinco de las seis causas que están pendientes de resolver en este tipo de casos de maltrato hacia caballos salvajes se hayan producido en el ámbito de la carretera Codeseda-Campo Lameiro. No es esta una zona que se caracterice, precisamente, por una gran producción agrícola en la que los equinos puedan provocar algún tipo de destrozo, de manera que el ensañamiento contra estos animales parece encontrar como única explicación una peligrosa combinación entre la ignorancia y la maldad.

“Nunca supimos que hubiesen producido un daño grande, como por ejemplo que destrozasen una plantación”, apuntó este integrante de Rapa das Bestas. Recordó que la asociación cuenta con un seguro para hacerse cargo de los desperfectos que puedan ocasionar sus animales que, en la mayor parte de los casos, pueden ser alambres rotos o la invasión de alguna finca dejando excrementos o pastando. En todo caso, se trata de “cosas menores” que no guardan ningún tipo de proporcionalidad con el ajusticiamiento que les aplican quienes no toleran que puedan llegar a entrar en sus fincas o que vivan libres en las inmediaciones.

Este maltrato a los caballos que viven libres en los montes es, por desgracia, reiterado, como demuestran las hemerotecas y las denuncias. En marzo de 2003 –hace casi 20 años– cinco caballos de una manada de Sabucedo aparecieron abatidos a tiros, una estampa que se producía dos semanas después de que apareciesen en la zona folletos con instrucciones para matar caballos demás animales mostrencos.