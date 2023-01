La tarde es fría y comienza a caer una lluvia menuda. Ellas van llegando poco a poco al lavadero de Figueiroa, como hacían cuando eran niñas y como antes hicieron sus madres. Lita Soto, Clara Míguez, Victoria Valiñas y Mari Martínez. “Somos hijas de lavanderas”, dicen llenas de orgullo. Y no es para menos. Son las descendientes de unas mujeres de bandera, que sacaban adelante hijos, casa, campos y animales con un esfuerzo titánico. Lo consiguieron con el sudor de su frente y dejándose las manos en el intento, lavando la ropa en el río para muchas familias de A Estrada en una época en la que la lavadora no existía ni en las casas de mayor solvencia. Estas estradenses conocen muy bien un oficio que se ha extinguido. Crecieron con él, ayudando a sus madres a recoger y entregar la ropa en las casas de sus clientas. Ellas son, ahora ya por placer, las últimas lavanderas de A Estrada.

“Yo todavía usé esta mañana el lavadero”, dice Clara Míguez. “A mí me gusta lavar aquí, sobre todo en verano”, continúa. “Yo cuando tengo poca ropa para una lavadora ya la vengo a lavar aquí”, apunta Victoria Valiñas. Todas traen paños, utensilios de limpieza o alfombras a este lavadero, que se construyó en el lugar de Figueiroa en el año 1967 y que fue restaurado en 2008. Ahora luce cubierto y es una auténtica maravilla en comparación con O Río, el lugar en el que las madres y suegra de estas estradenses lavaban la ropa propia y ajena, aprovechando las losas de piedra dispersas que había en el lugar. “A veces no había sitio para todas”, recuerdan. “Ahora lavamos aquí por afición, pero antes ayudábamos a nuestras madres a lavar y cargar la ropa", que llevaban y traían en pesadas tinas de zinc sobre su cabeza.

Mari Martínez es nuera de lavandera. Subraya que siente pena de que el enorme esfuerzo que hicieron mujeres como estas no se haya reconocido debidamente. Señalan que en Figueiroa se lavaba la ropa de “medio pueblo” . Muchas de estas prendas había que ponerlas antes a remojo, para que ablandase la suciedad, o a clareo. Después llegaba el momento del jabón y el cepillo. Frotar y retorcer, antes de secar y doblar cuidadosamente. “Daba igual que fuese verano o invierno, que lloviese o que no”.

Pagaban "una miseria"

“Pagaban una miseria. La última clienta que tuvo mi madre pagaba 138 pesetas por lavarle la ropa todo el mes. Eran unos barreños que asustaban”, recuerda Clara, que con ocho años se ponía en la cabeza las coladas enteras para subirlas hasta las casas, un trabajo que le tocó asumir tras el fallecimiento de su hermana Socorro a los 11 años. “Te hacían ir recogiendo la ropa por toda la casa, aunque te diese un poco de asco”, relata. No se le olvida el día en que una de estas pesadas cargas se le cayó en A Farola –la Praza de Galicia– y toda la ropa sucia quedó esparcida por la calle. Recuerda perfectamente la rabia y vergüenza que sintió, pero también el nombre del varón que se agachó a ayudarla en su recolección.

“Yo llamaba en una casa y, antes de abrirme, no paraban de preguntarme ¿quién? ¿quién? Me quedaba callada y cuando me abrían la puerta me decían que tenía que contestar servidora. Pero a mí no me salía decir eso”, comparte Lita Soto, recordándose todavía con apenas 12 años de edad.

Josefina Corral, Concepción Fandiño, María Durán, Carmela Valiñas y María Aller eran las lavanderas de Figueiroa. Sus hijas mantienen vivo su oficio, aunque hoy lo hagan por afición. “Nacimos aquí. Lavar siempre me gustó, la verdad”, dice una. “Esto eran nuestras redes sociales, nuestro Whatsapp o nuestro Facebook. Aquí era donde nos enterábamos de todo. Ahora pasa la semana y nos vemos un día”, dice otra.

“Antes se trabajaba mucho, pero había tiempo para todo”, continúan. “Había tiempo para tomar un café en casa del vecino o para dormir la siesta; ahora vamos siempre apurados”. “Aquella vida que no vuelva, con todo”, dice desde el profundo convencimiento Lita.

Hacían su jabón

Sus madres hacían el jabón con la grasa que sobraba de la matanza del cerdo y sosa. “Con lo poco que ganaban, si tenían que pagar el jabón, ya no les quedaba nada”, sostienen. Algunas clientas proporcionaban el taco para lavar, “pero tasado”. Todavía recuerdan la alegría cuando en uno de ellos –de la marca Samba– encontraron un premio. “Eran 50 o 100 pesetas, no recuerdo bien, pero sé que mi madre se lo llevó a la clienta y que esta le dijo que podía quedárselo, que le había tocado a ella”, explica una de estas lavanderas por herencia materna.

“Yo aun tengo las cicatrices de los sabañones”, muestra Lita, rememorando la dureza del trabajo en los días de helada. Ella perdió a su madre muy joven. Clara recuerda cómo cantaba la suya mientras lavaba la ropa y tampoco se le olvida que, cuando consiguió su primer empleo, le dijo que lavar para los demás se había acabado. “Tú no vas a ser esclava toda tu vida, le dije”, comparte.

Las últimas lavanderas de A Estrada frotan la ropa por gusto. Recuerdan en este acicalado espacio cómo lo hacían cuando eran solo unas niñas, cómo les enseñaron sus madres. Son muy conscientes de que les tocó una infancia dura, de las de antes. “Entonces no dudaban en cargar a los niños; ahora llamarían a los Servicios Sociales”, ríen. “Así nos quedamos”, observa Victoria Valiñas, bromeando con el hecho de que aquellas pesadas cestas sobre sus jóvenes cabezas son las culpables de que no pudiesen estirar más el cuello. Fue duro, sí, pero el lavadero continúa siendo un sitio especial para todas ellas, un lugar en el que todavía pueden compartir mirándose a los ojos o viéndose reflejadas en el agua. Eso no hay red social que lo iguale.