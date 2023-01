El alcalde de Lalín, José Crespo, avanza que la Gala del Cocido, que se celebrará el próximo viernes 10 de febrero en el Lalín Arena actuará Beret, un artista español que se hizo conocido en el mundo musical a través de las redes sociales, en las que colgaba canciones autoeditadas que combinaban distintos géneros musicales como el reggae o el rap, consiguiendo de este modo millones de visualizaciones y millones de suscripciones en su canal de Youtube. El nombre de Beret dejó de ser desconocido para una inmensa mayoría de la población en cuestión de ocho meses, que vio convertirse la este artista en un cantante muy reconocido. Lo siento, el single con el que trascendió barreras más allá de Youtube, rompió todos los esquemas y acumula números impresionantes con 63 millones de reproducciones en Spotify y más de 300 millones de visualizaciones en Youtube.

En el 2015 lanza su primero trabajo discográfico titulado Efímero y luego Vértigo. En el 2016 da a conocer su disco Ápices, un álbum que contiene 11 canciones y el disco Inéditos. En 2018 hace una colaboración junto a Sebastián Yatra para hacer una versión de Vuelve, , unos meses más tarde, reversiona junto a Sofía Reyes Lo Siento. El 19 de septiembre Beret presenta su nueva canción Me vas a ver. En mayo de 2020 lanza el vídeo oficial de Sueño junto a Pablo Alborán y en diciembre aparece la versión remix de Aunque Ya No Estés Aquí de FMK en lo que colabora con María Becerra. En 2021 lanza el vídeo oficial de Desde Cero, canción que hace con Melendi y en abril se une la Morat para hacer el single y el vídeo Porfa no te vayas. En septiembre del año 2022 lanzó Diablo junto con Estopa

A mayores, el regidor de la a conocer que en la gala televisiva también estará como artista invitado Bertín Osborne, ya reconocido entre todos y que se de la a conocer en la década de los años 70 para después incluso dar el salto al mundo televisivo.

Finalmente, hay que indicar que en los próximos días el concello dará a conocer el día y lugar de la recogida de las entradas parea la gala.