El cura sabio de A Bandeira

Silleda ha perdido esta semana a su sacerdote erudito. José Espiño Matos expiró el jueves en el CHUS de Compostela a los 96 años de edad después de dedicar toda una vida a las labores eclesiásticas pero, también, a los estudios históricos y la dinamización cultural, sobre todo, en A Bandeira. Espiño había nacido en mayo de 1926 en la parroquia silledense de Abades, la misma que hoy acogerá sus exequias en la iglesia parroquial de San Tirso, a partir de las 17.00 horas, que serán seguidas de su entierro en el cementerio de esta parroquia.

El malogrado religioso estudió en el Seminario Mayor de Lugo y durante su vida sacerdotal fue párroco de Manduas, A Bandeira, Chapa y Rellas. Espiño también vivió la experiencia de misiones durante una breve estancia de un año en Venezuela e incluso se desplazó a Francia para ayudar a otro clérigo en una parroquia del rural del país vecino. Sin embargo, su gusto por la Historia lo acompañó durante toda su existencia, tanto en forma de relatos sobre la resistencia de los habitantes de Trasdeza durante la invasión napoleónica como en especial su encendida defensa del origen gallego del almirante Cristóbal Colón. “Llegué a estar matriculado en la Universidad pero me era imposible compaginarlo con las tres parroquias que llevaba entonces. Me matriculé en Filosofía y Letras y en Magisterio, pero me fue imposible”, manifestó Espiño en una entrevista concedida a FARO DE VIGO en el mes de marzo de 2013.

Una vez conocida la triste noticia, el alcalde de Silleda, Manuel Cuíña, destacaba ayer “su carácter afable y su gran sabiduría, como gran lector y apasionado de la historia del municipio y de la comarca, además de ser uno de los impulsores del trazado del Camino de Santiago a su paso. por Silleda o la Festa de San Lourenzo en Carboeiro y la recuperación del conjunto monástico, como miembro de la junta directiva de la Asociación de Amigos de Carboeiro”.

Desde el Concello de Silleda también subrayan que José Espiño, con quien el regidor municipal departió hace unos días en la Residencia de Maiores de Silleda, donde residía desde hacía algunos años, fue también autor de la obra Cristóbal Colón: Quinto almirante de la casa de Soutomaior, pariente de los Deza, Mendoza y otros casos nobles Nacido en Pontevedra. Descubridor de América”, publicado en 2004. “Con don José, Silleda ha perdido a un gran promotor cultural, una persona sabia y culta a la que este municipio le debe mucho”, destacó el mandatario local.

El Colón gallego

En octubre de 2020, José Espiño fue nombrado en Poio “coloniano de honra”. La organización, formada por el Concello de Poio y la Asociación Galicia Histórica, entiende que el sacerdote, jubilado desde 2015 tras más de 65 años de servicio religioso, cumplía con todos los valores para merecer este reconocimiento, al ser uno de los grandes defensores de la teoría del origen gallego de Cristóbal Colón. El propio sacerdote manifestó en estas páginas que el almirante “era de Pontevedra, la única parte del mundo donde había individuos que se apellidaban Colón. Él tuvo que esconderse porque no le quedó más remedio e incluso le exigieron que cambiara de nombre. Soutomaior desaparece en Alba de Tormes, y allí aparece Colón como Cristóbal Colón. Se ha extendido su origen genovés durante muchos siglos, pero hasta entonces fue un auténtico desconocido. Si la reina supiera que estaba fuera de la ley seguro que hubiera sido condenado a muerte. Además, la vida se le torció porque Portugal le rechazó por dos veces sus planes”. El presidente de la Asociación Galicia Histórica, Pedro Martín, definió al sacerdote José Espiño Matos como “un hombre culto, erudito y defensor acérrimo del patrimonio en el Camino de Santiago, que desarrolló una labor impagable en el campo religioso, histórico y por supuesto cultural”.

Ni siquiera la pandemia pudo evitar uno de los muchos homenajes que recibió en vida en su tierra el conocido como O Cura da Bandeira. Fue en abril de 2020 coincidiendo con la celebración del Día del Libro cuando el Concello y la Fundación Baiuca Verdescente rindieron honores al prolífico sacerdote mediante una videoconferencia desde la residencia de mayores en la que residía, y que contó con la participación del escritor y periodista lucense Fernando Ónega, el alcalde Manuel Cuíña, familiares de Espiño y personal del geriátrico. Hoy le toca el turno al definitivo adiós en el que está prevista la presencia del obispo de Lugo Alfonso Carrasco.