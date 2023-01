El PSOE de Lalín respalda las alegaciones presentadas por la Unión Sindical Obreira en Galicia (FAC-USO) y cuestiona la viabilidad de las bases presentadas para la estabilización de empleo en el Concello. Recuerda que la convocatoria ya fue recurrida por este sindicato, pero el gobierno local sigue adelante sin atender a los alegatos que se le presentaron. “Quieren darle prisa, porque se están acercando las elecciones”, apunta la concejala María Luz Iglesias.

Estima que se está priorizando la consolidación de puestos que cuentan con antigüedad, pero no se puede seguir adelante en este proceso mientras no se conozca la determinación de la Fiscalía ante las demandas presentadas. “Hay personas que pasaron por un proceso de selección reciente y quedará fuera de la consolidación por no contar con años en el puesto de trabajo”, explica. Y añade: parece que lo que buscan es favorecer a los próximos a ellos, por eso consideramos que las bases deberían estar mejor elaboradas y que es mejor hacerlas bien que no rápido”, señala e insiste en que “como se aproximan las elecciones quisieron acelerar este proceso, seguramente con la finalidad de seguir con los amiguismos”.

Recuerda al alcalde, José Crespo, su compromiso de elaborar la RPT en cuanto entrara en el ayuntamiento. “Ni está, ni se le espera. Este incumplimiento se suma a otros de Crespo, que mucho habla y poco hace y cuando tiene que sacar algo para adelante, opta por la vía rápida y sin atender las quejas y los malestares que provoca”, aduce la concejala socialista.