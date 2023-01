“Nuestra parcela es única en Galicia, porque no se le dio a nadie por plantar manzanas”

Sigue abierta inscripción del programa Lalín Conecta, una serie de jornadas sobre el sector agroalimentario, la renovación generacional y la transición tecnológica en el sector agrícola y ganadero. Tendrán lugar los días 6, 9, 13 y 16 de febrero, dirigidas a centros educativos de la cadena agroalimentaria, a emprendedores, a colectivos con dificultades de acceso al emprendimiento y a mujeres en situación de especial vulnerabilidad. José Silva Martínez disertará sobre su experiencia al frente de la finca del Pazo de Des, en Soutolongo, Lalín, el jueves 9 de febrero.

–¿Conoceremos los secretos del éxito de la finca del Pazo de Des?

–Si te digo la verdad, aún no sé cómo enfocar mi participación. De todas formas, creo que la parcela se lo merece porque pienso que a nivel Galicia es única. Por lo que sé, hay algo en la Ulla pero poco, y ahora también hay producción de manzana hacia Verín, casi llegando a Portugal. Es lo que me comentan unos ingenieros portugueses que vienen aquí para ayudarnos.

–¿Dónde radica esa singularidad de la parcela a su cargo?

–Yo pienso que es única porque no se le dio a nadie por plantar manzanas. Además, estamos bastante al día en lo que a tecnología se refiere. Nosotros somos poca gente trabajando –ahora mismo estamos dos solos– pero tenemos unas tijeras eléctricas muy buenas y, después, cuando vamos por la parte de arriba, trabajamos con unas neumáticas muy buenas.

–¿Cuántos kilos se recogieron este año de manzana en Des?

–Fueron un total de 250.000 kilos. Es lo que se está recogiendo más o menos desde que empezamos con esto. La finca está preparada para unos 300 sin problema, pero tenemos plantación nueva que aún no está produciendo y le falta para estar al cien por cien.

–¿Cuál es el primer destino o de todos esos cientos de miles de kilos de manzana que se recoge en la fina del Pazo de Des?

–Nuestra manzana va a Hortícolas y a Hortoverín, que son unas cámaras enormes que hay en Verín, muy cerca de la frontera. De ahí, ellos surten a Gadisa y Eroski, principalmente en la primera. De hecho, nosotros mismos surtimos a Gadisa. Tenemos una máquina para calibrar que nos permite hacer el servicio. Lo que pasa es que al ser tanta cantidad tiene que ser recogida en un número determinado de días. Contamos con unos quince días para hacerlo y por eso nos obliga a desplazarla a cámaras. Además, hay problemas para encontrar gente para la recolección.

–Ustedes son un claro ejemplo de que un pazo puede llegar a ser rentable. ¿Costó dar con la tecla?

–Es cuestión de sentido común. Pienso que el trabajo que se realiza en la finca es suficiente para mantenerse. Hay que tener en cuenta de que hoy en día no hay nada que te pueda dar un montón de dinero de forma inmediata. Yo no sé exactamente a cómo salió este año la manzana pero creo que fue a 50 céntimos el kilo. Bueno, es un dinero, no es mucho y además hay muchos gastos en un terreno como el que tenemos a nuestro cargo.

–¿Suficiente para el mantenimiento de la edificación pacega?

–Por supuesto que ayuda. Es otra cosa que también estamos haciendo nosotros aparte de la finca. Me refiero a cortar el césped que rodea el edificio, miramos por el pazo e incluso nos encargamos del embalse tan bonito que tiene en la parte de abajo y que estos días con tanta lluvia está completamente lleno.

–¿Se dedica a tiempo completo en su tarea del Pazo de Des?

–No. Además del trabajo que hago en Des llevo en mi casa una ganadería de leche. Al principio, yo iba mucho por el pazo pero más bien en los ratos libres. Un día don Joaquín me comentó que tenía que quedarme allí y fue cuando me aseguró. Después me comentó lo de ser encargado y lo cierto es que en un primer momento no era algo que me atrajera demasiado. Después llegó su hijo y hasta hoy.

–¿Siguen con la producción de miel dentro de la propiedad?

–La hacíamos antes pero desde que entró el nuevo dueño paramos de hacerla. Para seguir con la miel había que replantear toda la finca, que tenía mucho trabajo, hicimos inversiones muy grandes en sistemas de riego y entonces no dábamos hecho con el tema de las abejas y se lo tuvimos que pasar a Isidro, el de Portodemouros.

–¿Está garantizado el futuro con la recogida de las manzanas?

–Sin duda. Estamos dedicados ahora en exclusiva a ello porque tenemos que podar y mucho trabajo en toda la finca. Además, no estábamos preparados tampoco como para llevar las abejas, sobre todo en estos momentos con tantos problemas como el de la velutina.