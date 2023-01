El alcalde de Lalín José Crespo hizo ayer una encendida defensa de la promoción conjunta de las fiestas gastronómicas de Galicia durante la presentación de la Feira do Cocido en Fitur 2023. Crespo señaló que “la gastronomía gallega está de moda y en auge, por eso hace un año comencé a contactar con los alcaldes de los otros tres fiestas gastronómicas gallegos más destacadas y conocidas a nivel nacional para crear con ellos un lobby gastronómico para trabajar juntos en la difusión, promoción y la creación de actividades conjuntas que nos permitan reforzarnos y aprovechar las fortalezas de cada uno”.

El regidor lalinense también manifestó que “hoy la Feira do Cocido, la Festa do Polvo do Carballiño y la Festa da Lamprea tienen fama, potencial y experiencia organizativa suficientes para dar un salto de calidad conjunto que nos permita configurarnos como un todo en un destino turístico especial y aún más deseable”. En este sentido, indicó que “aparte de esta experiencia gastronómica, me gustaría que estas fiestas gastronómicas pudiéramos hacer una promoción conjunta no sólo fuera de Galicia, sino también fuera de España para que Galicia sea un destino obligado, no sólo en verano, sino también en invierno”. De esta forma subrayó que se trata de “un grupo de influencia que tendrá una primera fase eminentemente gallega pero que intentará sumar otras ferias y fiestas gastronómicas de diferentes comunidades autónomas para potenciar la atracción de turistas internacionales”.

El mandatario lalinense estuvo acompañado en Fitur por la directora de Turismo de Galicia, Nava Castro. En el acto también intervino el alcalde de Cambados, Samuel Lago, en representación de la Feira do Viño Albariño, el concejal de O Carballiño, Manuel Dacal, en representación de la Festa do Polbo do Carballiño, la subdirectora general de Desarrollo y Sostenibilidad Turística del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Ana Muñoz Llabrés, y el alcalde de Arbo, Horacio Gil, en representación de la Festa da Lamprea de esta localidad.

Crespo comenzó su intervención destacando “la simbiosis existente entre Lalín y la Feira do Cocido desde hace 55 años, de los que podemos decir con total firmeza que es un emblema e imagen de marca que hemos llevado por el mundo adelante”. Destacó también la apuesta que “venimos haciendo para consolidar el turismo como una herramienta de primer nivel”. Así, afirmó, que “el Mes do Cocido pasó a ser un trimestre y ahora en un semestre”. “Conseguimos desestacionalizar el cocido y ahora se puede comer todo el año”, indicó.

Por su parte, Nava Castro mencionó que “es muy interesante la idea de crear este grupo de influencia ya que el futuro de las ferias de interés gastronómico internacional deberían de caminar en esta línea”, respaldando de esta forma la idea propuesta por el alcalde de Lalín.

Deza y Tabeirós, “destino verde” de referencia

El delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Luis López, puso ayer en valor el “enorme potencial y el inmenso caudal natural” de las comarcas de Deza y Tabeirós-Terra de Montes como “destino verde de referencia en España” durante la presentación de este “xeodestino” del interior pontevedrés impulsado por el ADR Terras de Pontevedra Norte, en un acto celebrado en Fitur. López indicó que “estamos ante uno de los territorios turísticos de naturaleza más grandes del país y que además tiene protegidos, por su incalculable valor, uno de cada cuatro metros”. El representante de la Xunta en Pontevedra subrayó que “Deza y Tabeirós tienen un atractivo indudable con mucho recorrido a nivel nacional y, especialmente, europeo, ya que estos valores naturales son muy apreciados en todo el continente, por lo que hay que seguir trabajando para darlo a conocer con la mayor de las intensidades”.