Compromiso por Lalín asegura que las entidades deportivas no recibieron ni un solo euro de las subvenciones municipales del año pasado, algo que su responsable de Deportes, Santiago Castro, califica de “escándalo mayúsculo político y de gestión”. El cargo orgánico de la formación liderada por Rafael Cuíña manifestó ayer que esta es la conclusión a la que llegó después de escuchar varios comentarios internos en el consistorio sobre este asunto.

El que fue concejal de Deportes durante el gobierno cuatripartito dice tener constancia de que el actual responsable municipal de este departamento, Avelino Souto, “ni siquiera tramitó todavía el expediente y que el gasto por tanto no está comprometido”. Conviene recordar que para el pasado ejercicio se habían consignado 75.000 euros distribuidos en 60.000 para el fomento del deporte de base y 15.000 euros para la participación en competiciones deportivas y el desarrollo de actividades. “No hicieron absolutamente nada, dejando a los clubs en una difícil situación. Al no tramitarse el expediente no llegó la fase de justificación del pago y por lo tanto, no se pudo pagar”. Califica de “silencio significativo” la consulta sobre el asunto a varios clubs, que declinaron pronunciarse.

Una vez que este extremo fue confirmado con el departamento municipal de Intervención, Compromiso advierte de que el ejecutivo estaría abocado a realizar una nueva incorporación al presupuesto o recurrir a una modificación de crédito para poder pagar. “Ya el año pasado [por 2021] estuvo a punto de suceder lo mismo y el gobierno lalinense llegó en el límite del límite para hacerlo, cuestión que ahora no aconteció”, remarca.

Rafael Cuíña, por su parte, avanza que de no ofrecerse explicaciones adecuadas, “cuestión que parece imposible en vista de lo que acredita el departamento de Intervención”, exigirá al alcalde, José Crespo, “el inmediato cese de Avelino Souto por la gravedad de la omisión de sus responsabilidad, incapaz de hacer lo más prioritario de su trabajo que, vista la situación del Lalín Arena, también hace aguas por todas partes”.

El extracto de las bases de la convocatoria fue publicado en el BOP el 28 de septiembre pasado, otorgando a las entidades deportivas un plazo de 15 días naturales para solicitar las ayudas.