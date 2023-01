Cachafeiro: “Forcarei es una dictadura”

“Forcarei es una dictadura”. Este lamento resume el enfado y la frustración que vienen arrastrando los integrantes del Partido Popular en este municipio de Terra de Montes durante el mandato de la socialista Verónica Pichel. Ayer correspondía celebrar pleno ordinario, como cada tercer jueves de mes. Sin embargo, una vez más, el salón de sesiones quedó sin actividad. La candidata del PP a la Alcaldía, Belén Cachafeiro, aseguró que esta situación se repite “sistemáticamente” desde el inicio del mandato. “Llevan más de 20 plenos ordinarios sin celebrar, lo que vulnera el derecho de participación en los asuntos públicos, tanto de los concejales como de los vecinos”, declaró.

Cachafeiro ha ocupado durante años el sillón de mando en el que ahora se sienta Pichel y aspira a volver a hacerlo tras las elecciones municipales del 28 de mayo. Por tanto, sabe de lo que habla cuando insiste –indignada– en que la convocatoria de las sesiones plenarias es, simple y llanamente, una obligación de quien ostenta el cargo de regidor local. “No celebrar plenos ordinarios tiene consecuencias: las últimas resoluciones de la alcaldesa que tenemos los concejales son de julio de 2022 y las preguntas que le hacemos en pleno no las contesta”, sostuvo. Lo dice justo después de haber abandonado el consistorio tal y como llegó: sin la documentación que solicitó al gobierno local el pasado mes de noviembre y que –explica– se le anunció para diciembre. A diez días para terminar enero, asegura que se le trasladó que no pueden aportársele los documentos que pidió como líder de la oposición “porque falta la firma de la alcaldesa”. “Estamos en una dictadura total”, reiteró.

Presupuesto prorrogado

Belén Cachafeiro puso el acento en que Verónica Pichel “necesita con más razón los plenos porque ella trabaja con presupuestos prorrogados desde 2019, de manera que cualquier cosa tiene que llevarla a pleno”. Y es aquí donde la edil añade una nueva consecuencia de no celebrar sesiones como la de ayer: “hay facturas sin pagar desde el mes de agosto”. Desde el PP se recuerda que, por la falta de aprobación de los presupuestos en tiempo y forma, todos estos pagos tienen que llevarse a pleno para aprobar un reconocimiento extrajudicial de crédito. Con lo cual, si no hay sesiones, los proveedores o empresas que prestan un servicio se quedan sin cobrar. “Creemos que podemos estar hablando de alrededor de 700.000 euros”, calculan. “Después de todos esos meses sin pagarles, que no convoque el pleno y se vaya a Fitur es una irresponsabilidad”, opinó Cachafeiro.

“Todos sabemos que la alcaldesa está en Fitur”, remarcó Belén Cachafeiro. Incidió en esta cuestión a raíz de las explicaciones que se ofrecieron desde el ejecutivo local para no convocar el pleno que correspondía celebrar ayer. “Nos mandó una comunicación del interventor circunstancial de la Diputación de Pontevedra que vino a hacer labores de apoyo, indicando que es imposible tramitar en plazo los asuntos del orden del día”, expuso. Además, el PP considera que esta explicación es una “excusa absolutamente irrisoria, ya que los plenos ordinarios deben celebrarse igual, aunque no existan temas a tratar y se circunscriban a la aprobación de actas y fase de preguntas de la oposición para fiscalizar al gobierno”. “Si no le daba tiempo para montar expedientes, tiene que poner las actas anteriores, resoluciones de Alcaldía y apartado de ruegos y preguntas. Para eso no necesita preparar nada”, apostilló.

Más de 20 sin convocar

Los populares sostienen que llueve sobre mojado. “Si fuese algo puntual, igual podría ser creíble”, indican, para seguidamente poner de relieve que este primer pleno ordinario de 2023 no es, ni mucho menos, una excepción a la dinámica que se arrastra. “Lleva más de 20 plenos ordinarios sin convocar, excluyendo el período COVID, saltándose la norma a la torera y sin tener motivo técnico ninguno”, dicen. Belén Cachafeiro aportó, además, las fechas de las sesiones que no se convocaron y que se corresponderían con los meses de agosto, octubre y diciembre de 2019; marzo, abril, mayo, julio y agosto de 2020; enero, mayo, julio, agosto, septiembre, octubre y diciembre de 2021 (este último fue desconvocado); enero, marzo (fue desconvocado), noviembre y diciembre de 2022, siendo la sesión ordinaria de abril la misma en la que se expulsó a Cachafeiro del salón de plenos “por decir que era un pleno viciado de nulidad”.

Asegura el PP que, la otra cara de la moneda la ponen las sesiones extraordinarias o urgentes que se convocan y que, en ocasiones, “no valieron para nada porque ya no había plazo para publicar los acuerdos”. Sostiene que “en el 95% de los casos” no se ofrecen explicaciones ante la falta de convocatoria ni se intenta consensuar una alternativa de fecha con la oposición. “El Concello de Forcarei es una ciudad sin ley”, condena Belén Cachafeiro, para luego lanzar una pregunta para la que no tiene respuesta: “¿Qué oposición hago yo? ¿Qué tiene que ocultar?”.