La Xunta retira 1.393 nidos de velutina en un año en los nueve concellos de la zona

La Xunta de Galicia hizo balance ayer en A Estrada del plan de lucha contra la velutina acordado entre la administración autonómica y la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp). La directora xeral de Administración Local, Natalia Prieto, destacó a lo largo de 2022 el operativo de Seaga encargado de esta labor retiró 22.200 nidos de esta especie invasora. De ellos, un total de 1.393 se registraron en los nueve municipios que componen las comarcas de Deza y Tabeirós-Terra de Montes.

Prieto aportó esta información en el marco de una reunión en el Centro de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia con representantes de la citada empresa pública y de la central de llamadas del 012. En este encuentro también participaron el director xeral de Emerxencias e Interior, Santiago Villanueva, y el gerente de la Axencia Galega de Emerxencias (Axega), Marcos Araujo. En la sesión se abordó la renovación para que Seaga continúe haciéndose cargo de hacer frente a la velutina. Desde que la Xunta ofreció esta atención centralizada y coordinada con los ayuntamientos en 2020, son ya 306 los concellos adheridos, el 98% de los municipios gallegos.

Desde la Vicepresidencia Segunda e Consellería de Presidencia, Xutiza e Deportes se facilitaron ayer los datos de retirada de nidos por municipios en esta zona. A Estrada es el concello de las dos comarcas que totaliza un mayor número de intervenciones, con un total de 354 nidos. Le sigue Lalín, con 193, y Silleda, con 180. En Agolada se retiraron 176, en Vila de Cruces, 174 y Cerdedo-Cotobade totaliza 170. Ya a mayor distancia se sitúan Forcarei (94), Rodeiro (28) y Dozón (24).

Desde que el 012 recibe la alerta, el plazo medio para la retirada de los nidos es de cinco días hábiles, según las estimaciones ofrecidas por la Xunta. Este período puede ser mayor en los caos en los que los nidos son inalcanzables o de difícil acceso, de modo que precisarían actuaciones complementarias o permisos, tanto administrativos como de propietarios. Asimismo, hay casos en los que se constata que son nidos inactivos o que no procede actuación, bien porque están situados en zonas donde no se pueden visualizar de manera directa, pertenecen a otras especies que no son velutinas o ya fueron retirados previamente por parte del personal de campo.

Cuando los avisos son considerados de urgencia o de riesgo especial por estar en lugares muy concurridos, son derivados a los servicios de retirada a través del 112. En sentido contrario, el año pasado se atendieron más de 3.000 avisos que en un principio fueran asignados como emergencias. Agosto fue el mes con más alertas, habida cuenta de que la época estival coincide con la de mayor proliferación de la velutina.