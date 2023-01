Llegó a Sabucedo el mismo día que los Reyes Magos. No le han puesto nombre, pero Roscón podría servirle. Después de casi dos semanas disfrutando de los cuidados de la asociación Rapa das Bestas, puede decirse que este équido salvaje está ya listo para recuperar su liberad. Esta besta es la última superviviente de un nuevo episodio de violencia y maltrato animal, un suceso que el colectivo que preside Paulo Vicente Monteagudo quiso denunciar ante la Guardia Civil de Cuntis y que afectó a cinco animales –cuatro caballos y una yegua– que pastaban por zonas que suelen frecuentar ejemplares de la célebre cabaña de O Santo.

Tras recibir la alerta de que un equino había aparecido herido en una cuneta con heridas de arma de fuego, integrantes de esta asociación estradense se personaron en la zona, pudiendo descartar que los animales que recibieron los disparos –fueron perdigones– fuesen ejemplares de Rapa das Bestas. Aun así, después de llamar a la Guardia Civil, se le pidió al colectivo que los auxiliase. La veterinaria de la asociación resolvió que solo uno de los ejemplares precisaba asistencia y observación para poder reponerse de las heridas causadas.

Los de Sabucedo le suministraron antibiótico y ayer todavía la mantenían vigilada. La asociación pudo dar ya con su propietario. Aunque no son ejemplares de su cabaña, la asociación no quiso dejar pasar de largo este ataque a los animales, tal y como confirmó ayer su abogado, Iván Sanmartín. Son conscientes de que es difícil dar con los autores de estos disparos, pero no serán cómplices de que actos tan crueles e irracionales vayan a quedar impunes.