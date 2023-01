A ruta das alvarizas de Vilatuxe, un importante reclamo turístico para Lalín

Roteiros de Lalín organiza a segunda edición da ruta das alvarizas de Vilatuxe. A actividade conta coa colaboración do Concello de Lalín e dos promotores da II Feira Internacional de Apicultura Alvariza, quee se celebrará en Lalín os días 28 e 29 de xaneiro. O percorrido será moi similar ao do ano anterior pero cun acceso mellorado para poder chegar ata a alvariza de Dobarro, que está nun lugar de difícil acceso.

Este itinerario, o número vinteséis do catálogo de Roteiros de Lalín, xa tivo un grande éxito na súa primeira edición, na que congregou unha nutrida participación procedente de Lalín e da comarca de Deza, pero tamén de moitos puntos de Galicia. A maioría dos asistentes quedou sorprendida por atopar aquí un conxunto tan impresionante de alvarizas, pois moita xente pensaba que iso é máis propio doutros lugares como o Courel, cando en Lalín e na Serra do Candán aínda se conserva un importante número destas construcións de gran valor etnográfico, algunhas bastante ben conservadas e incluso en activo. Todo isto pon de manifesto a raigame histórica da apicultura na contorna cunha tradición felizmente recuperada e actualizada resultando que actualmente en Lalín se produce un dos mellores meles de Galicia.

As alvarizas son fortalezas de pedra feitas no seu tempo para protexer o mel dos osos. Trátase de construcións ergueitas en cachotería con sixtos labrados en bloques de pedra e lousas. As pedras están asentadas en seco con lascas. A maioría delas presentan unha planta circular ou ovalada. Son menos as de planta rectangular. A súa función era protexer o mel do oso que non desapareceu totalmente ata finais do século XIX e comezos do XX.

A morfoloxía e orientación das alvarizas non é casual. No Informe sobre o valor patrimonial das alvarizas da Serra do Candán, feito por Abella Lupa e o biólogo lalinense Martiño Nercellas, cítase un tratado de agricultura xeral do ano 1513 da autoría de Gabriel Alonso Herrera, no que fala da elección do lugar para o apiario: “O domicilio das abellas colocarase fronte ao mediodía do inverno, afastado do tumulto e da compañía dos homes e animais, nun sitio que non sexa quente nin frío, pois ambas cousas sonlle danosas. Este sitio estará na parte máis baixa do val, para que, cando as abellas saian buscar comida, voen con facilidade aos sitios máis altos, e despois recollido o que necesitan, baixen sen traballo coa súa carga seguindo a pendente”.

O Mosteiro de Aciveiro, fundado no ano 1135, tivo no seu dominio as terras da Serra do Candán e impulsou o cultivo dos campos, a cría do gando e tamén a apicultura. No Tumbo Grande do Mosteiro non consta ningunha referencia directa relacionada coas alvarizas, pero son numerosas as mencións á recollida de importantes foros de cera. No Catastro de Ensenada, feito no ano 1752, o censo de colmeas que recolle xa daba conta da importancia apícola das terras de Lalín, declarándose por aquela ata 2.781 colmeas destacando as parroquias de Maceira, con 340; Doade, con 220; O Castro, 207; Vilatuxe, 170; Goiás, 152; Losón, 102; Catasós, 100; Lebozán, 87; e Zobra, 18.

O Roteiro das Alvarizas de Vilatuxe ten doce quilómetros e pasa por sete alvarizas que pasamos a describir brevemente:

Alvariza do Rizo.

Está no lugar de Crexente. Pertence á Casa do Rizo e de Barciela. Ten muro perimetral rectangular. A porta é de pequenas dimensións con grandes penedos sen pulir que fan de xambas e lintel. Ten beiril de lousas.

Alvariza de Honorio.

Tamén en Crexente, é propiedade da familia González de Barcia. Ten muro perimetral rectangular. A porta é grande actualmente en chapa metálica. Ten beiril con lousas.

Alvariza de Cabaneiro.

Está no lugar de Crexente. Según nos indican, pertence á familia Benito de Barciela. O muro perimetral é rectangular. A porta é de pequenas dimensións. Non ten beiril nen coroa. No seu interior hai colmeas en produción.

Alvariza de Dobarro.

Está situada en Cavadoso, un microtopónimo moi significativo que indica claramente a presencia do oso na zona en tempos pretéritos. Parece que pertenceu á Casa de Pita en Vilatuxe. O seu muro perimetral é circular pero está parcialmente perdido. Non se percibe a súa porta por estar nun lugar de difícil acceso. O beiril ten lousas. O seu interior non se conserva e nel hai un pino de grandes dimensións.

Alvariza de Ramos.

Situada no tamén en Cavadoso, é propietaria a familia de Antonio Mato de Gondoriz. O seu muro perimetral é circular. A porta é pequena feita en pedra de cantería. Ten beiril en lousas con coroa. O seu interior non se conserva.

Alvariza dos Arca.

Tamén está ubicada en Cavadoso. As referencias que nos facilitan indican que é propiedade da familia Arca de Gonzoriz Grande. O seu muro perimetral é circular pero lixeiramente ovalado. A porta é pequena e está feita en pedra de cachotería estando parcialmente caída. O beiril é de lousas con coroa. O seu interior non se conserva.

Alvariza de Sarralleiros.

Está situada no lugar de Valdecarballos e forma cun muíño situado ao seu carón un fermoso conxunto etnográfico. Según nos indican é propiedade da familia de Sarralleiros do lugar de Castro de Arriba. Ten un muro perimetral mixto, en parte circular e en parte rectangular. A porta é grande con lintel e xambas en pedra de cantería. O beiril ten lousas e coroa. No seu interior conserva gradas e socalcos para a colocación dos cortizos.

Queremos dar as grazas á organización da Feira Internacional de Apicultura por contar con nós por segundo ano e, por suposto, ao Concello de Lalín que se fai cargo do transporte e do seguro de accidentes. Igualmente agradecemos a Aspadeza o seu labor confeccionando as sinais da ruta, así como aos nosos voluntarios e voluntarias. Roteiros de Lalín terá este itinerario nun lugar destacado e seguirá aportando traballo e ilusión, en colaboración con outras agrupacións e colectivos como a xente do trail e da bicicleta de montaña, para seguir facendo de Lalín un Concello que estea entre os mellores de Galicia para realizar actividades no medio natural.