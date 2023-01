Compromiso por Lalín denunció ayer la existencia de nuevas filtraciones de agua en el multiusos e insta al grupo de gobierno a intervenir para cortar de raíz un problema que se arrastra desde la construcción de la instalación deportiva. La formación liderada por Rafael Cuíña se hacía eco de quejas de usuarios de la instalación, que observaron la presencia de cubos de plástico y contenedores en la pista para recoger el agua procedente de la cubierta. Una vez que pista de parqué volvió a humedecerse, la madera podría haberse “abombado” en algunos puntos y por tanto “la cosa no pinta bien”.

Compromiso sitúa en el foco al concejal de Deportes, Avelino Souto, y a su compañero César Reboredo, a quienes solicita “que además de estar hablando entre ellos en los partidos del Balonmán Lalín para que simplemente se vea su presencia, observen y pongan soluciones a las deficiencias que nos trasladan los deportistas de manera reiterada”. Sobre los usuarios también apuntan al inconveniente que les genera no disponer del recinto durante 15 días “por la realización de la llamada Gala do Cocido, paralizando las actividades deportivas”. Para la organización política las “reiteradas deficiencias” seguro que no impedirán la celebración de la gala televisiva, “que es lo realmente importante para el gobierno de José Crespo y no la situación de los deportistas, que debe ser algo secundario”.

Finalmente, Compromiso entiende que Avelino Souto exigirá soluciones a la empresa que actuó en la cubierta “y que los seguros mágicos del recinto cubrirán de nuevo los problemas que después de casi dos años el equipo de gobierno lalinense aseguró haber solucionado de una vez por todas.