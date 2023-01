Non hai que viaxar a Ourense para disfrutar do Entroido. Silleda, Vila de Cruces e A Estrada contan con varias localidades que conservan e difunden a tradición do Alto dos Xenerais, unha batalla dialéctica que garda vínculos, polas vestimentas, coa invasión napoleónica, e que neste ano regresa con moita forza e ilusión despois da suspensión polo coronavirus, ainda que algunhas localidades xa volveron festexalo o ano pasado.

Lamela.

A súa recreación será o 11 de febreiro, sábado anterior ao Entroido (que ten os seus días centrais entre o 18 e o 22). Ao longo da presente semana o colectivo Anxela, responsable do evento, manterá unha reunión para deseñar o programa.

Merza.

Esta parroquia cruceña festexa o seu Entroido o 12 de febreiro. O desfile de carrozas, charangas e disfraces comeza ás 15.00 horas. Ás 17.00 terá lugar o Alto dos Xenerais, así como o repaso do Escribano e o sermón do Frade. Haberá premios para as tres mellores carrozas (de 200, 150 e 90 euros), grupos colectivos (180, 100 e 80 euros) e individuais (70,50 e 30). A velada estará amenizada pola Charanga BB+ e, ao remate, sortearase un porco. Ademais, todos os nenos e nenas que acudan poderán saborear chocolate con churros.

A Bandeira.

A Asociación Xenerais do Entroido, que xa organizou os actos o an pasado, tén un programa xa moi avanzado para os días 17 e 18. O venres 17 comeza sobre as 20.00 horas a Vellada, que non terá desfile en tractor pero si unha ruta polos bares e un grupo de música. O 18, pola, mañá, os Cabezudos animarán as rúas e ás 16.00 horas comeza o desfile (estará pechada a N-525 ao tráfico), que rematará na Praza Juan Salgueiro co Alto dos Xenerais. Haberá 3 parellas de Xenerais do CEIP, e outras 4 de adultos. Este venres o colectivo celebrará unha asamblea para ir avanzando no contido das coplas.

Piloño.

En Cruces, Piloño festexa o Entroido o día 19, da man da asociación Cornamentas de Piloño, que adianta que as coplas van ter entre outros temas a guerra ou a subida do prezo dos alimentos. Intervirán 8 Xenerais, que xa percorrerán pola mañá a parroquia lanzando Vivas. Pola tarde, o desfile comeza a partir das 16.00 horas e contará con outras figuras tradicionais do Entroido, como o Alcalde, o Correo ou o Fraile. Piloño leva dous anos sen celebrar esta festa, así que os Mouros van ter temas de abondo no seu repaso á actualidade da parroquia.

Salgueiros.

Esta parroquia tampouco puido recuperar o seu Carnaval o ano pasado, pero pechará o 26 de febreiro o Entroido da Ulla na comarca dezana. A partir das 16.00 horas sae o desfile co Vello dos Cornos e a súa dona, así comos os Mouros, os Aradores, o Frade (que dará o seu habitual sermón) e o Alcalde. Falta por saber se tamén se recuperan outras activiades neste domingo de piñata, como a Parranda.