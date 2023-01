El PSOE de Lalín había cuestionado días atrás que el gobierno de José Crespo organizase un acto para los profesionales del sector lácteo a escasos meses para las elecciones municipales. “Pero esto no es suficiente y ahora vuelve con otra papatoria”, declara el portavoz municipal, Román Santalla, en alusión a un homenaje al exedil Antonio Rodríguez. Para el socialista estamos hablando de un “asesor del PP” al que se rinde tributo por su larga trayectoria política, “algo que no cuestionamos, pero no se puede camuflar y emplear medios de la administración para hacerlo”.

Señala que en los anuncios para invitar a los vecinos al acto se indica que “las entradas para este acto del PP se pueden retirar, entre otros sitios, en la sede del Partido Popular, en el consistorio o a través de ediles del grupo de gobierno”. Por eso, añade: “mezclan las funciones públicas con las de partido, ponen a disposición a los funcionarios y a concejales, con sueldos pagados por todos, para vender entradas que son para un acto del PP”. Santalla insiste en que si realmente se trata de un acto institucional por qué se recurre a funcionarios y ediles y opina que como el PP carece de un proyecto electoral “se dedica a hacer papatoria tras papatoria”.