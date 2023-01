Tras el anuncio de su desvinculación de cualquier candidatura que encabece Jesús Otero, Manuel Souto rematará este mandato bajo las mismas siglas que el exalcalde, el PP. Souto, que al menos desde 2007 ocupa el cuarto puesto en las listas electorales de los populares, reiteraba ayer a esta Redacción que “por el momento” no tiene ninguna candidatura preparada ni está promoviendo ninguna lista alternativa. Señala que hasta el 28-M” no tengo ningún problema” en seguir ejerciendo como concejal y uno de los portavoces del PP, en lugar de pasarse al grupo de no adscritos.

En el comunicado de anteayer Souto dejó claro que las discrepancias son, en realidad, con el líder de la formación política y exalcalde, Jesús Otero. Este, sobre el divorcio político de Souto tras 22 años, apunta que “no tengo nada que decir, salvo que le agradezco los servicios prestados en las áreas de Obras y Urbanismo y que le deseo una larga vida y trayectoria en esta nueva etapa”. Añade que “no tengo nada que reprocharle. Cada uno toma sus decisiones”. Hace solo un par de meses, Otero descartaba que Souto y otros concejales de su equipo estuviesen valorando la posibilidad de montar una lista independiente. "Hacer oposición es difícil" reconoce el exalcalde cruceño Sobre esas diferencias a la hora de ejercer la oposición en política local, Otero reconoce que “a veces, hacer oposición es difícil, pero hay que defender una oposición que llegue a todos los vecinos y, por ejemplo, no se pueden admitir gestionar fuera de la ley”, en relación al pago de facturas sin documentación y que fueron debatidas hasta en cuatro plenos para su aprobación. Por otra parte está ya bastante avanzada, según Otero, la candidatura del PP para los próximos comicios. Prefiere no adelantar nombres, por el momento, pero indica que cuenta con un equipo conformado por “gente con ideas nuevas, muy ilusionada y con un espíritu trabajador”. Ayer el partido puso en marcha nuevos perfiles en las redes sociales de Facebook e Instagram. Parcelarias en Carbia Otero dará a conocer los integrantes de su candidatura “en breve”, y recalca que por el momento “toca confeccionar un programa que llegue a todos”. En este sentido, el PP quiere mantener reuniones por las parroquias para recoger las demandas de sus residentes. El pasado fin de semana estuvo en Carbia para atender sus demandas de cara a frenar tres proyectos eólicos. También se abordó la necesidad de la concentración parcelaria en esta parroquia, así como en Piloño y Salgueiros. Hace años, se habían recogido firmas en su apoyo. Ahora, los vecinos escogieron un representante para encargarse de los trámites para retomar esta petición. Había ya algún trámite para la de la zona de Toiriz, Loño y Arnego.