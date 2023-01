El BNG de A Estrada reiteró ayer su denuncia de falta de mantenimiento de las líneas de telefonía y fibra en el rural del municipio. El candidato del Bloque a la Alcaldía, Xoán Reices, explicó que vecinos de Berres se pusieron en contacto con este partido para denunciar “el nulo mantenimiento” de líneas de telefonía en esta zona del rural estradense. Indicó que habitantes de A Mouteira “llevan más de un mes con un poste de la línea telefónica apoyado sobre los cables a escasos metros del suelo, interrumpiendo parcialmente la entrada de una casa”.

Reices recordó que hace unas semanas el BNG denunció problemas en Bouzamar (Vea), que finalmente fueron arreglados “porque los vecinos quedaron incomunicados por rotura de los cables”. “Eso sí, la cosa quedó a medias, ya que cerca de Souto de Vea y en Santo André de Vea, los cables de la fibra continúan por el suelo”, aseguró el alcaldable.

“No es de recibo este abandono de las infraestructuras de comunicación, que son claves en el pleno siglo XXI”, continuó Xoán Reices. Aseguró que el alcalde, José López Campos, “es conocedor de esta situación, pero no mueve un dedo para darle un tirón de orejas a esta empresa, que recibió millones de euros para llevar la fibra al rural”. El líder nacionalista consideró “contradictorio” que el Concello envíe cartas para fomentar el empadronamiento y no perder la categoría municipal “y luego no haga nada para mantener los servicios de los vecinos a la altura del siglo XXI”, concluyó.