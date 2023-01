Los socialistas lalinenses lamentan “el doble juego, cinismo o desconocimiento total de José Crespo” ante el decreto que permite declarar algunos proyectos de energías renovables como proyectos de interés público superior, en aplicación del Reglamento de Urgencia del Consejo de la UE del Consejo de 22 de diciembre de 2022 por el que se establece un marco para acelerar el despliegue de renovables de obligado cumplimiento para los Estados miembros. Dicen que el país no puede saltarse lo que estipulan las normas comunitarias en las que España fue muy crítica en la suavización de trámites en zonas protegidas, posicionádose en contra.

España, indican, optó por una aplicación suave de unas normas comunitarias que, de seguirse las tesis del PP, sería más duras, dado que defendió en el Parlamento enmiendas para acelerar plazos y retirar protección ambiental en Red Natura 2000 dentro de las medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania, de apoyo a la isla de la Palma y otras situaciones de vulnerabilidad. Explica que el reglamento tiene una vigencia de 18 meses y solo habilita nuevos proyectos que se presenten, “por lo que el parque eólico que menciona el PP en los Porcallos estaría descartado que pudiese optar la esta tramitación, pero el PP ni lee ni entiende, solo confunde” .

El PSOE señala que tanto el PP europeo, como sus representantes españoles y concretamente el eurodiputado gallego popular votaron por extender la Directiva de Renovable, en negociación, hasta mediados de siglo del régimen más laxo de protección ambiental, algo que los Socialistas trataron de limitar en el tiempo. Además, el PP votó en el Parlamento Europeo en contra de que se mejorasen los principios de participación ciudadana en la autorización de renovables. Aluden a las “políticas del PP de Lalín, que evitó la exposición pública de proyectos eólicos, algo que ya criticamos cuando fue denunciado por Roteiros de Lalín”, apuntan.

Pide al gobierno del alcalde, José Crespo “que se documente, que sepa lo que vota su partido en determinadas instancias porque, por lo que se ve, desconocen la postura del PP tanto en Europa, como en Galicia y en España y no vale la excusa de que Feijóo no sabe inglés y que pudiese no entender el voto que autorizó contra de los intereses de la ciudadanía en Galicia y en España. Y censura que el regidor y su equipo “toquen de oídas y no se enteren de que es su partido quien está defendiendo las posiciones que ellos mismos denuncian, incluso de un modo mucho más radical pues quieren pasar por encima de los ciudadanos y de los espacios protegidos”, concluye.